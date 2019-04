Berlin. Ein 13 Jahre alter Fahrradfahrer ist in Berlin-Staaken von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Der Jugendliche bog am Montagnachmittag mit seinem Fahrrad aus einer Grundstückseinfahrt auf die Maulbeerallee, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Dabei erfasste ein 60-jähriger Autofahrer den Jungen. Dieser erlitt schwere Kopf - und Rumpfverletzungen und wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer blieb unverletzt.

( dpa )