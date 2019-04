Füchse Berlin im EHF-Pokal-Halbfinale gegen Porto

Berlin. Handball-Bundesligist Füchse Berlin geht beim Finalturnier im EHF-Pokal Gastgeber THW Kiel zunächst aus dem Weg und trifft im Halbfinale auf den FC Porto. Das ergab die Auslosung für den Titelverteidiger am Dienstag. Kiel bekommt es in der Vorschlussrunde mit dem dänischen Team Tvis Holstebro zu tun. Das Final Four findet am 17. und 18. Mai in der Arena in der schleswig-holsteinischen Landeshauptstadt statt.

"In erster Linie bin ich froh, dass wir nicht gegen eine deutsche Mannschaft spielen müssen", sagte Füchse-Trainer Velimir Petkovic zum Los und warnte vor dem portugiesischen Meister: "Sie haben richtig viele, kräftige kubanische Spieler. Das wird ein richtiger Kampf, aber ich bin sehr optimistisch." Porto hatte diese Saison in der Qualifikation den SC Magdeburg ausgeschaltet und kassierte in der Gruppenphase und dem Viertelfinale gegen Saint-Raphaël keine Niederlage.

Auch THW-Trainer Alfred Gislason war mit dem Los zufrieden. "Gegen Berlin spielen wir so oft", sagte der Isländer. Die Kieler haben den EHF-Pokal bereits dreimal gewonnen.