Verbraucher Verbraucherpreise: Energie treibt Kosten in die Höhe

Potsdam. Die Verbraucherpreise in Brandenburg haben deutlich angezogen. Im Schnitt lagen sie im April um knapp zwei Prozent über denen des Vorjahresmonats, wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg am Dienstag mitteilte. Dabei schlugen vor allem Energiekosten zu Buche: Sie nahmen gegenüber April 2018 um mehr als vier Prozent zu. Am stärksten verteuerte sich Heizöl, das rund neun Prozent mehr kostete als noch vor einem Jahr. Kraftstoffe legten um rund fünf Prozent zu. Auch der Anstieg der Gaspreise blieb auf hohem Niveau (4,4 Prozent).

Nahrungsmittel verteuerten sich demnach innerhalb der vergangenen zwölf Monate um insgesamt 0,7 Prozent. Dabei stiegen vor allem die Preise für Gemüse (+12,5 Prozent), während Obst deutlich günstiger (-9,5 Prozent) zu haben war. Auch Eier, Butter und andere Milchprodukte kosteten weniger (-1,1 Prozent).

Urlauber mussten derweil tiefer in die Tasche greifen. Pauschalreisen waren im April 2019 gut elf Prozent teurer als noch vor einem Jahr. Die Mieten stiegen in dem Zeitraum einschließlich Nebenkosten um 1,6 Prozent.