Berlin. Mit einer Schusswaffe hat ein Unbekannter im Berliner Ortsteil Friedenau ein Geschäft überfallen. Seine Beute: Briefmarken und Geld. Wie ein Sprecher der Polizei am Dienstag mitteilte, bedrohte der Täter am Montagabend den 20 Jahre alten Verkäufer des Ladens in der Rheinstraße mit der Waffe und forderte die Einnahmen sowie Briefmarken. Nachdem der Angestellte den Forderungen nachkam, flüchtete der Räuber mit seiner Beute. Verletzt wurde niemand.

( dpa )