Hallendach in Luckenwalde eingestürzt: Wohl keine Verschütteten

Auf einer Industriebrache in Luckenwalde ist ein Hallendach eingestürzt. Zuvor hatten Anwohner einen lauten Knall gehört.

Luckenwalde Hallendach eingestürzt: Suche nach Verschütteten dauert an

Luckenwalde. Auf einer Industriebrache in der Puschkinstraße in Luckenwalde - südlich von Berlin - ist am Montagabend ein Hallendach eingestürzt. Anwohner sollen kurz nach 19.00 Uhr einen lauten Knall gehört haben. Zuvor sollen die Anwohner auch Kinderstimmen wahrgenommen haben.

Nach Angaben eines Sprechers der Feuerwehr sei es nicht ausgeschlossen, dass Kinder unter dem rund 100 Quadratmeter großen Dach der leerstehenden Halle begraben wurden.

Mit einer Drehleiter schauen Feuerwehrleute in die Halle.

Foto: Morris Pudwell

Neben Feuerwehrleuten ist am Abend eine Drohne mit Wärmebildkamera im Einsatz, um die möglichen Verschütteten zu orten. Diese soll aber keine Hinweise auf Verschüttete geliefert haben, sagte der Sprecher der Regionalleitstelle in Brandenburg/Havel.

Hunde sind im Einsatz.

Foto: Morris Pudwell

Suchhunde sollen angeschlagen haben

Neben der Kamera sind auch Hunde an der Suche beteiligt. Sie sollen nach Morgenpost-Informationen angeschlagen haben. "Man wird jetzt diesen Bereich der Lagerhalle räumen", berichtet ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur. Nach Angaben eines Feuerwehrsprechers vor Ort waren zunächst keine Vermisstenanzeigen aus dem Ort bekannt.

Im Gespräch mit n-tv sagte ein Polizeisprecher, die Industrieruine stehe seit 1989 leer. Als Ursache für den Einsturz vermutete er Baufälligkeit.