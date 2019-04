Kommission will Kliniken und Schulen auf dem Land erhalten

Seddiner See. Die Krankenhäuser für die grundlegende Gesundheitsversorgung in Brandenburg sollen nach dem Willen einer Landtagskommission trotz sinkender Einwohnerzahlen erhalten bleiben. In ihrem Abschlussbericht, der am Montag in Seddiner See vorgestellt wurde, schreibt die sogenannte Enquete-Kommission: "Der Erhalt aller Krankenhäuser der Grundversorgung und die Notfallversorgung in der Fläche sind zu gewährleisten." Solche Kliniken sollten in jeder Region wohnortnah die Behandlung der häufigsten Krankheiten sichern. Auch alle bestehenden Schulstandorte sollten erhalten bleiben, fordert das Gremium, an dem Vertreter der Fraktionen von SPD, CDU, Linke, Grünen, AfD sowie Kommunalverbände teilnahmen.

( dpa )