Unwetterschäden in Berlin-Brandenburg im Vergleich gering

Berlin. Die Unwetter des vergangenen Jahres haben in Berlin und Brandenburg vergleichsweise geringe Schäden angerichtet. Nach Sturm, Hagel, Starkregen und Hochwasser erstatteten die Versicherer in Brandenburg 34 Millionen Euro und in Berlin 14 Millionen Euro, wie der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft am Montag mitteilte. In Summe war das weniger als zwei Prozent der bundesweiten Schadenssumme von 2,6 Milliarden Euro. Der Betrag deckt versicherte Schäden ab, bei sogenannten Elementarschäden wie Starkregen und Hochwasser ist das Bild unvollständig. Am meisten überwiesen die Versicherer Hausbesitzern in Nordrhein-Westfalen: 910 Millionen Euro.

( dpa )