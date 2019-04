Verdacht der Brandstiftung im Tierpark: Polizei ermittelt

Berlin. Nach der Entdeckung mehrerer Brandstellen in Büschen im Tierpark Berlin-Friedrichsfelde ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der Brandstiftung. Ein Mitarbeiter des Parks habe nach einem Rundgang am frühen Samstagmorgen bereits erloschene Brandstellen bemerkt, die am Vorabend noch nicht da gewesen seien. Das sagte eine Polizeisprecherin am Montag auf Anfrage.

Die Stellen befanden sich demnach in der Nähe der Gehege von Katta-Affen und Wasserbüffeln. Der Tierpark erstattete Anzeige, machte aber aus ermittlungstaktischen Gründen selbst keine Angaben zu dem Vorfall, wie ein Sprecher erklärte. Zuvor hatten die Zeitungen "Bild" und "B.Z." darüber berichtet.