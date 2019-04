Berlin. In Berlin-Spandau ist es am Sonntagabend zu einem größeren Polizeieinsatz gekommen. Wie die "B.Z." (online) berichtete, soll ein Mann aus einer Wohnung in der Charlottenburger Chaussee Schüsse abgefeuert haben. "Mit was für einer Waffe der Mann geschossen hat, können wir noch nicht sagen", betonte ein Sprecher der Berliner Polizei am späten Abend. Der Mann wurde festgenommen und abgeführt.

( dpa )