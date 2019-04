Flüchtender Autofahrer überfährt rote Ampeln

Berlin. Bei der Flucht vor der Polizei hat ein Autofahrer mehrere rote Ampeln missachtet, ist in den Gegenverkehr geraten und hat andere Verkehrsteilnehmer gefährdet. Der 31-Jährige war zuvor einer Zivilstreife am frühen Samstagnachmittag in der Warschauer Straße wegen seiner Fahrweise und lauter Musik aufgefallen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Als die Beamten ihn kontrollieren wollten, habe der Mann plötzlich Gas gegeben und Reißaus genommen. Dabei habe ein Radfahrer nur knapp - per Gewaltbremsung - einen Zusammenstoß verhindern können.

Im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg brauste der Flüchtende laut Polizei durch etliche Nebenstraßen und auf der Köpenicker Straße im Gegenverkehr. Erst als er am Bethaniendamm verkehrsbedingt warten musste, sei es den Fahndern gelungen, ihn festzunehmen.

Eine Kontrolle ergab, dass der 31-Jährige unter Alkohol- und Drogeneinfluss stand und keinen Führerschein hat. Bei dem von ihm benutzten Wagen handelte es sich laut Polizei um ein Firmenfahrzeug, das er sich für die Fahrt genommen hat. Es wurde beschlagnahmt. Nach einer Blutabnahme und der Erfassung seiner Personalien kam der Mann wieder auf freien Fuß.