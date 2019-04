Baustelle an der Kantstraße Ecke Joachimsthaler Straße (Symbolbild).

Pünktlich zum Ende der Osterferien werden in Berlin erneut zahlreiche Baustellen eröffnet. Ein Überblick über die Staustellen.

Verkehr Berlin Diese Baustellen ärgern ab Montag Autofahrer in Berlin

Am Montag fängt nach den Osterferien wieder die Schule an, die Zahl der Autos auf den Berliner Straßen dürfte sich im Vergleich zu den vergangenen Tagen deutlich erhöhen. Pünktlich gibt es einige neue Baustellen, die den Autofahrern das Leben schwer machen könnten. Ein Überblick der Verkehrsinformationszentrale (VIZ).

A 103 (Steglitz-Zubringer): Gegen 6 Uhr beginnen auf der A103 stadteinwärts Fahrbahnsanierungsarbeiten. Zwischen Anschlussstelle (AS) Saarstraße und Kreuz Schöneberg ist die Fahrbahn bis Dienstag, 22 Uhr, auf einen Fahrstreifen verengt. Außerdem ist die Einfahrt Saarstraße gesperrt. Die Überfahrt auf die A 100 Richtung Wedding und Neukölln ist damit nicht möglich.

Gegen 6 Uhr beginnen auf der A103 stadteinwärts Fahrbahnsanierungsarbeiten. Zwischen Anschlussstelle (AS) und ist die Fahrbahn bis Dienstag, 22 Uhr, auf einen Fahrstreifen verengt. Außerdem ist die Einfahrt Saarstraße gesperrt. Die Überfahrt auf die ist damit nicht möglich.

Charlottenburg: Auf dem Kurt-Schumacher-Damm in Höhe U-Bahnhof Jakob-Kaiser-Platz beginnen am Morgen Bauarbeiten. Richtung Heckerdamm steht bis Mitte Mai nur ein Fahrstreifen zur Verfügung.

Auf dem Kurt-Schumacher-Damm in Höhe U-Bahnhof Jakob-Kaiser-Platz beginnen am Morgen Bauarbeiten. Richtung Heckerdamm steht bis Mitte Mai nur ein Fahrstreifen zur Verfügung.

Friedrichshain: Aufgrund von Leitungsbauarbeiten steht ab 7 Uhr nur ein Fahrstreifen auf der Warschauer Straße zwischen Revaler Straße und Marchlewskistraße Richtung Oberbaumbrücke zur Verfügung. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Ende Mai.

Aufgrund von Leitungsbauarbeiten steht ab 7 Uhr nur ein Fahrstreifen auf der zwischen und Richtung Oberbaumbrücke zur Verfügung. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Ende Mai.

Karlshorst: Von 18 bis 24 Uhr kann es aufgrund einer Demonstration zu Verkehrsbehinderungen auf der Treskowallee (Höhe HFTW) kommen.

Von 18 bis 24 Uhr kann es aufgrund einer zu Verkehrsbehinderungen auf der Treskowallee (Höhe HFTW) kommen.

Köpenick: Auf der Wendenschloßstraße beginnen am Mittag Leitungsbauarbeiten. Bis Ende Juni regelt zwischen Pritstabelstraße und Segewaldweg eine Baustellenampel den Verkehr.

Auf der beginnen am Mittag Leitungsbauarbeiten. Bis Ende Juni regelt zwischen Pritstabelstraße und Segewaldweg eine den Verkehr.

Pankow: Von 7: bis 17 Uhr steht auf der Berliner Straße Richtung Pankow Kirche nur ein Fahrstreifen in Höhe Eschengraben zur Verfügung.

Von 7: bis 17 Uhr steht auf der Richtung Pankow Kirche nur ein Fahrstreifen in Höhe Eschengraben zur Verfügung.

Prenzlauer Berg: An der Kreuzung Greifswalder Straße/Danziger Straße beginnen am Morgen Gleisbauarbeiten. Bis Mitte Juni kommt es in wechselnden Bauabschnitten zu Fahrstreifensperrungen und Einschränkungen beim Abbiegen.

An der Kreuzung beginnen am Morgen Gleisbauarbeiten. Bis Mitte Juni kommt es in wechselnden Bauabschnitten zu Fahrstreifensperrungen und Einschränkungen beim Abbiegen.

Schöneberg: Auf der Martin-Luther-Straße wird ab 7 Uhr die Fahrbahn saniert. Die Straße ist Richtung Innsbrucker Platz ab Heylstraße gesperrt. Die Arbeiten dauern voraussichtlich eine Woche. Im Anschluss wird die Gegenrichtung saniert.

Auf der wird ab 7 Uhr die Fahrbahn saniert. Die Straße ist Richtung Innsbrucker Platz gesperrt. Die Arbeiten dauern voraussichtlich eine Woche. Im Anschluss wird die Gegenrichtung saniert.

Schöneberg: Für den Einbau eines Fahrstuhls steht ab ca. 8 Uhr jeweils nur ein Fahrstreifen je Richtung auf der Grunewaldstraße in Höhe Eisenacher Straße zur Verfügung. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Juni 2020.

Die Verkehrsmeldungen im Überblick gibt es bei der VIZ.