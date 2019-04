Jannis Niewöhner: Der Film war einfach immer da

Jannis Niewöhner steht am Ufer des Rummelsburger Sees, blinzelt in die Sonne und schaut hinüber auf die andere Seite. Dort drüben, sagt er und deutet auf den ehemaligen Palmkernölspeicher auf der Halbinsel Stralau, glaubte er einmal seine Traumwohnung gefunden zu haben. Beim Blick ins Exposé musste er dann aber doch kapitulieren. 2,4 Millionen Euro hätte ihn ein Loft in dem ausgebauten Industriedenkmal gekostet. Also beließ es der Schauspieler bei einer Altbauwohnung im Lichtenberger Weitlingkiez. Seit fünf Jahren wohnt er dort. Wenn es ihn doch einmal nach einem Spaziergang am Wasser gelüstet, hat er es zur Rummelsburger Bucht nicht weit. So wie an diesem Tag, als wir uns in der Nähe des S-Bahnhofs Rummelsburg treffen. „Lichtenberg ist unaufgeregt. Ich mag es, dass dort nicht viel los ist“, sagt er und nimmt damit häufige Nachfragen vorweg, während wir uns auf den Weg spreeabwärts machen. Lange galt der Bezirk als Treffpunkt der Neonaziszene, Freunde in seinem Alter bevorzugten Gegenden wie Kreuzberg oder Friedrichshain. Vielleicht liege es daran, dass er aus einer Kleinstadt stamme, sagt der 27-Jährige.

Mit Filmen etwas über die Schönheit des Lebens lernen

Geboren und aufgewachsen ist Niewöhner in Krefeld. Genauer gesagt in einem Dorf bei Krefeld – und in diesem Dorf noch einmal ganz am Rand. Mit Blick auf Wälder und Wiesen, auf einem Hof, gemeinsam mit anderen Familien. Eine Art Wohngemeinschaft, sagt er und lacht. Seine Eltern, beide Lehrer, entstammten der Generationen der 68er. Für ihn als Einzelkind sei das Aufwachsen mit anderen Gleichaltrigen ein Segen gewesen. Die Schauspielerei begleitet Niewöhner schon sein ganzes Leben. Seine Eltern engagierten sich beide nebenbei im Duisburger Kinder- und Jugendtheater Kom’ma. Während sie auf der Bühne standen, habe er hinter den Kulissen in seinem Bettchen geschlafen, so eine Familienerzählung aus seiner frühesten Kindheit. Als eine Agentur am Theater nach Kindern suchte, kam er zu seinem ersten Casting. 2002 war Niewöhner erstmals in einem „Tatort“ zu sehen – da war er zehn Jahre alt. Es folgten Rollen in „Soko Köln“, „TKKG und die rätselhafte Mind-Machine“ oder „Die Wilden Hühner und die Liebe“.

Morgenpost- Redakeurin Annika Schönstädt beim Sonntagsspaziergang mit Schauspieler Jannis Niewöhner.

Foto: Carsten Koall / Carsten Koall/carstenkoall.com

Die Frage, was er später einmal machen wolle, habe sich ihm nie wirklich gestellt, erinnert sich Niewöhner. Der Film war einfach immer da. „Ich habe das vom ersten Moment an geliebt“, sagt er und erinnert sich an erste prägende Begegnungen mit „Michel aus Lönneberga“ oder „Forrest Gump“. Während wir am Ufer entlangspazieren, vorbei an zahlreichen Berlinern, die in der Sonne liegend den ersten richtigen Sommertag genießen, streut er immer wieder Anekdoten aus der Filmwelt ein, die seine Leidenschaft belegen. Wie Method Actor Christian Bale im Gespräch mit Gary Oldman einmal nicht glauben konnte, dass dieser für seine Rolle als Winston Churchill in „Die dunkelste Stunde“ kein einziges Kilo zugenommen, sondern alles mit der Maske gelöst habe, beispielsweise. Oder wie Tom Hanks als Forrest Gump zu seiner eigentümlichen Sprechweise kam, weil die Szenen mit seinem jüngeren Alter Ego zuerst gedreht wurden und der nun einmal so sprach. „Es gibt kein anderes Medium, das mich so mitnimmt, das mir so viel über das Leben erzählt“, sagt Niewöhner. Dank „Good Will Hunting“ glaube er an die Freundschaft, dank „Wie ein einziger Tag“ an die große Liebe. Das sei zwar kitschig, zeige aber auch, welche Kraft Filme haben. „Viele Dinge, die ich in meinem Leben möglich gemacht habe, sind passiert, weil Filme mich daran glauben lassen haben.“

Als wir zum ersten Mal für ein Foto Halt machen, schauen wir auf das aus den Bäumen ragende Riesenrad des stillgelegten Spreeparks. Natürlich sei er auch mal über den Zaun geklettert, um das verlassene Gelände mit umgekippten Dinosaurierfiguren zu erkunden, erzählt der Schauspieler, der seit acht Jahren in Berlin lebt. Das erste Mal hier gewesen sei er im Alter von elf Jahren mit seinem Vater für ein Casting. „Das Gefühl, den Schock, als ich am Bahnhof Zoo angekommen bin, habe ich bis heute ganz klar vor Augen“, sagt er. „Dieser Overkill, die Junkies, die Prostituierten. Das kannte ich überhaupt nicht. Ich hatte richtig Schiss.“ Die Angst legte sich mit der Zeit und wiederholten Besuchen in der Hauptstadt. Wäre es nicht aus Verbundenheit zu seiner Familie gewesen, wäre er vielleicht schon mit 16 nach Berlin gezogen, glaubt Niewöhner. Damals bewarb er sich auf der Schauspielschule Ernst Busch, wurde aber aufgrund seines jungen Alters abgelehnt. Niewöhners Eltern sind, und das kann in seiner Generation schon als Besonderheit bezeichnet werden, noch immer verheiratet. Wenn er von ihnen spricht, ist die Nähe spürbar. „Mein Vater ist ein freier Geist, der viel Glück verbreitet“, sagt er. Und dass seine Eltern ihn in seinem Berufswunsch immer unterstützt haben. Nach dem Abitur gab es für den damals 19-Jährigen dann aber kein Halten mehr. Noch bevor er die Ergebnisse in der Tasche hatte, hatte er einen Mietvertrag für ein WG-Zimmer in Wedding unterschrieben. „So sehr ich es zu Hause liebe, irgendwann musste ich weg. Mich davon frei machen, um mich selbst zu entdecken“, sagt er.

Freiräume schaffen, um sich selbst nicht zu verlieren

Wie viele Zugezogene in diesem Alter ließ es Jannis Niewöhner zu diesem Zweck und angesichts der Versuchungen der Großstadt erst einmal krachen. Nicht so exzessiv wie „Beat“, seine Rolle als Clubpromoter in der Berliner Technoszene in der gleichnamigen Amazon-Serie, für die er in diesem Jahr einen Grimme-Preis erhielt. Aber ausreichend. Mittlerweile ist der Schauspieler wieder ruhiger geworden, macht täglich Sport und bereitet sich, wenn nötig, mit Intervallfasten und Alkoholverzicht auf seine Rollen vor. So wie zuletzt bei „Narziss und Goldmund“, die aufwendige Hermann-Hesse-Verfilmung von Oscar-Preisträger Stefan Ruzowitzky, in der er den lebensumarmenden Goldmund spielt und der im kommenden Frühjahr in die Kinos kommt.

Leider gebe es im deutschen Film weder die Rollen noch die Zeit, um so intensiv wie mancher Hollywoodkollege, beispielsweise durch Veränderungen des Körpers, in einen Charakter einzusteigen, sagt Niewöhner, als wir uns für einen Kaffee vor die Ostbloc Boulderhalle setzten. Dabei empfinde er große Lust daran, sich richtig in eine Figur und ihre Lebenswelt zu begeben. Wie eine tiefe Meditation sei das. Als er für „Der Fall Collini“, der aktuell im Kino läuft, eine SS-Uniform getragen habe, habe das sein Bewusstsein für die deutsche Geschichte mehr geschärft als jeder Geschichtsunterricht. Dort stumpfe man ab, weil man alles schon so oft gehört habe. Seine nächste Rolle als Soldat im Zweiten Weltkrieg in dem Fernsehzweiteiler „Der Überläufer“ nach einem Roman von Siegfried Lenz liege ihm deshalb besonders am Herzen.

55 Drehtage wird Jannis Niewöhner ab Ende Mai für den Film von Florian Gallenberger in Polen verbringen. Er habe aktuell so viel Arbeit, dass er Gefahr laufe, sein Leben außerhalb der Blase der Filmbranche zu vernachlässigen, sagt er. „Ich merke, dass ich aufpassen muss, mir Freiräume zu schaffen, in denen ich nicht drehe, in denen ich Zeit für mich habe. Eine Zeit, in der man sich auflädt und dann wieder frisch an ein Set geht, um etwas Neues zu schaffen. Sonst gerät man in eine Routine, in der man nur noch abliefert.“ Zur reinen Drehzeit kommen Vor- und Nachbereitungen hinzu. Für jeden Film nimmt er Stunden bei einem Coach. Er merke, dass er technische Defizite habe, weil er nicht auf einer Schauspielschule war, sagt Niewöhner. „Den Körper als Instrument zu nutzen, dass habe ich nicht mitbekommen. Wie schreit man zum Beispiel den ganzen Tag, ohne heiser zu werden?“ Anders als manche Kollegen glaubt Jannis Niewöhner bis heute, dass ihm die Ausbildung auf einer Schauspielschule viel gebracht hätte. Sein Weg wäre dann aber wahrscheinlich ein anderer gewesen. Schauspielerei funktioniere für ihn mehr über Spaß, weniger über Ernsthaftigkeit. „Ich finde es wichtig, sich auch an Dinge heranzutrauen, die total albern sind“, sagt er. So stehe beispielsweise ein richtig aufwendiger Actionfilm auf seiner Wunschliste für zukünftige Projekte. Kino müsse nicht immer einen tieferen Sinn haben, sondern dürfe auch einfach unterhalten.

„4 Könige“ als Wende und wichtigster Film der Karriere

Er habe das Glück, bei Castern und Regisseuren nicht auf einen Rollentyp festgelegt zu sein, sagt Niewöhner auf dem Rückweg. Das war allerdings nicht immer so. Nach seinem Durchbruch 2013 mit der Edelstein-Trilogie, der Verfilmung der Fantasy-Buchreihe „Liebe geht durch alle Zeiten“ von Kerstin Gier, blieben die Angebote für weniger glatte Charaktere aus. Das habe ihn so wütend gemacht, dass daraus wiederum eine Energie entstanden sei, die die Wende gebracht habe, glaubt er. „4 Könige“, in dem er 2015 an der Seite von Paula Beer und Jella Haase einen Jugendlichen in der Psychiatrie spielte, sei deshalb bis heute einer seiner wichtigsten Filme. Aktuell sei er in Gesprächen für eine Thomas-Mann-Verfilmung. Davor habe er großen Respekt, freue sich aber deshalb umso mehr auf die Herausforderung. „Ich möchte, dass mir Dinge, die mir Angst machen, immer wieder begegnen. Das macht kreativ“, sagt er. „Ich finde, Unsicherheit ist sehr wichtig in meinem Beruf. Dass man sich nicht nur ausruht auf dem, was funktioniert.“

Seine Begeisterung für das Kino möchte Jannis Niewöhner auch an die nächste Generation weitergeben. Die Möglichkeit dazu hat er als Botschafter des Deutschen Filmpreises gemeinsam mit seinen Kollegen Kostja Ullmann und Emilia Schüle. Im Auftrag der Deutschen Filmakademie durften sie Mitte April junge Zuschauer zu einer Sondervorführung des Liebesdramas „Das schönste Paar“ einladen, um anschließend zu diskutieren. Er sei überrascht über die vielen positiven Reaktionen gewesen, sagt Niewöhner. Schaue man sich die Kommentare unter Trailern bei YouTube an, bekomme man oft einen anderen Eindruck. Die Aufgabe mache ihm Spaß, auch weil er seine Botschafterkollegen gut kenne. Mit beiden hat er schon mehrfach vor der Kamera gestanden.

Mit Schüle habe er wahrscheinlich die meisten Filme seiner Karriere gedreht, wenn er sich recht erinnere. Die beiden waren von 2008 bis 2015 ein Paar. Dass sie sich immer wieder begegneten, sei zum einen der kleinen deutschen Filmbranche geschuldet. Zum anderen haben sie es geschafft, trotz Trennung befreundet zu bleiben. Am 3. Mai werden die beiden bei der Verleihung des Deutschen Filmpreises im Palais am Funkturm also auch wieder gemeinsam über den roten Teppich gehen. Die Auszeichnung sei für ihn der deutsche Oscar, weil er von Filmemachern an Filmemacher verliehen werde. Auf die Verleihung und den Trubel rundherum freue er sich deshalb, auch wenn er sich sonst als Schauspieler nicht in erster Linie als öffentliche Person verstehe. „Ich wohne auch in Lichtenberg, weil Prominenz hier überhaupt niemanden interessiert“, sagt Jannis Niewöhner, bevor er sich verabschiedet. „Rote Teppiche sind nicht das echte Leben.“

Zur Person

Leben Jannis Niewöhner wurde am 30. März 1992 in Krefeld als einziges Kind eines Lehrer-Ehepaares geboren. Erste Berührungspunkte mit der Schauspielerei hatte er durch die Tätigkeit seines Vaters für das Kinder- und Jugendtheater Kom’ma in Duisburg. Nach dem Abitur zog er nach Berlin, wo er bis heute lebt. Seit 2018 ist er Botschafter des Deutschen Filmpreises.

Karriere Zum ersten Mal vor der Kamera stand er 2002 für einen „Tatort“. 2012 übernahm er die Hauptrolle des Gideon de Villiers in der Verfilmung der Bücherserie „Liebe geht durch alle Zeiten“ und erlangte dadurch größere Bekanntheit. Es folgten Filme wie „4 Könige“, „Jugend ohne Gott“ und „Der Fall Collini“. Für seine Hauptrolle in der Amazon-Serie „Beat“ erhielt er einen Grimme-Preis.

Spaziergang Wir starten auf der Höhe des S-Bahnhofs Rummelsburg und laufen am Ufer des Rummelsburger Sees entlang. Links mit Blick auf das Riesenrad des Spreeparks, rechts auf den Fernsehturm. Niewöhner wohnt seit fünf Jahren in der Nähe und kommt im Sommer zum Laufen an die Rummelsburger Bucht. Der Weg führt vorbei an Wassersportlern, die bei dem strahlenden Sonnenschein an diesem Tag zahlreich unterwegs sind. An der Boulderhalle nahe der „Hafenküche“ trinken wir Kaffee, bevor wir uns auf den Rückweg machen.