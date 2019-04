Das sind die Trends auf der Fahrradmesse Berlin 2019

Berlin.. Mike Grothe ist in seinem Element. Mehrere Räder hat er schon zuhause. Eines für die Arbeit, eines für die Kneipe, ein E-Rad, ein Erbstück vom Vater, ein Tandem-Rad. Jetzt hebt er seinen zweijährigen Sohn Hannes in den Lastenkorb eines Lastenrads, setzt den Helm auf, rückt die Sonnenbrille zurecht und dreht eine Runde auf dem ehemaligen Vorfeld des Flughafens Tempelhof.

Mike Grothe ist mit seiner Frau auf der Velo Berlin. Wie schon im Jahr zuvor und im Jahr davor. Für ein siebtes Rad habe er nun wirklich keinen Platz mehr. „Aber so ein Lastenrad mit E-Antrieb, das ist schon echt praktisch in der Stadt“, sagt Grothe.

Auf der Velo Berlin präsentieren sich 300 Aussteller, rund 500 Marken auf 25.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche. Und es gibt viel Platz für Testfahrten. Seit 2011 findet die Fahrradmesse jährlich statt, seit 2018 in den Hangars des ehemaligen Flughafens Tempelhof. 18.000 Besuchern kamen im vergangenen Jahr. An den beiden diesjährigen Ausstellungstagen, am Sonnabend und heutigen Sonntag, sollen es noch mehr werden. Damit wäre die Velo Berlin die größte Fahrradmesse Europas. Und ein guter Ort, um die Trends für die Fahrradstadt Berlin zu sehen.

Vom Family-Bike bis Lastenrad

Die lassen sich mit zwei Schlagworten zusammenfassen: Mehr Elektrizität, mehr Vielfalt. „Groß in Mode sind Gravel-Bikes, also geländetaugliche Rennräder“, erklärt Christoph Schulz vom Veranstalter „Velo Konzept“. Außerdem wachse die Sparte der Cargo- und Familienbikes zunehmend. Ein weiterer Trend ist laut Schulz: Die Sparte des stromgetriebenen E-Bikes löst sich zunehmend auf. Fast alle Radtypen – vom Mountainbike über das Lastenrad bis zum Renn- oder Kinderrad – gibt es inzwischen mit eingebautem Elektromotor.

Deutlich wird diese Entwicklung an jenem Modell, das Matthias Lingner gerade mit einer Hand in die Höhe hebt. Lingner war früher Autodesigner, hat für Seat und deutsche Autobauer gearbeitet. Dann zog er nach Berlin. Heute sagt er: „Ich wollte etwas für die Stadt machen.“ Lingner ist sich sicher: Wer etwas für die Stadt tun will, muss etwas für die Radfahrer tun. Er hat einen Showroom in Prenzlauer Berg eröffnet und baut unter der Marke Wingwheels urbane Räder, durchdesignte Stadträder oder Family-Bikes, also Lastenräder mit Sitzplätzen für Kinder.

„Junge Leute wollen keine Rentnerräder“

Oder eben jenes Rad mit dem schlichten blauen Metallic-Rahmen, das er gerade dem Publikum auf der Velo Berlin präsentiert. „Das soll ein E-Rad sein?“, fragt einer am Stand. Einen sichtbaren Akku oder diese klobige Ausbeulung am Rahmen sucht man vergeblich an dem Rad vergeblich. 12,8 Kilo wiegt das Modell. Lingner, so die Idee, will das E-Bike auch einem jungen, auf Stil bedachtem Publikum schmackhaft machen. „Und die wollen keine Rentner-Fahrräder“, sagt der Fahrraddesigner. Allerdings müssen sie für elektrogetriebenen Stil auch tiefer in die Tasche greifen: rund 3000 Euro kostet ein E-Bike von Wingwheels.

Stände, wie den von Lingner, findet man auf der Messe vor allem in Hangar fünf und auf dem Vorfeld. Dort werden Einzelanfertigungen aus Bambus verkauft oder der Prototyp eines Lastenrads, das man in Sekundenschnelle zum normalen Stadtrad umbauen kann. Am Stand des Motion-Labs, einer Innovationswerkstadt in Alt-Treptow, kann der Besucher die Kreationen von Radbau-Start-Ups begutachten. Etwa ein riesiges Holzrad, das zwar nicht auf der Straße rollen darf, dafür aber beim Treten gigantische Seifenblasen in die Luft schickt.

Vieles, was auf der Velo Berlin vorgestellt wird, ist eher etwas für Liebhaber. Vollgefederte E-Mountainbikes mit Reifenprofilen, die eher an Traktoren erinnern. Auf Kindergröße heruntergezoomte BMX-Räder. Oder das smarte Fahrradschloss von Avus. Es soll das Suchen nach dem Schlüssel überflüssig machen, sich automatisch öffnen, wenn sich der Nutzer mit der passenden Handy-App seinem Rad nähert. In Hangar fünf finden die Besucher aber auch alltagstaugliche Accessoires wie Helme, Klingeln, Fahrradtaschen.

Räder auf Teststrecken ausprobieren

Auf fünf verschiedenen Teststrecken können die Räder ausprobiert werden, im Kinderbereich wird ein Fahrtechniktraining angeboten, bei dem durch gezielte Übungen mit verschiedenen Schwierigkeitsgraden auf die Sicherheit im Alltagsverkehr vorbereitet wird – oder Tricks auf BMX-Rädern geübt werden.

Aber die Velo Berlin bietet auch eine Bühne für Diskussionen, wie Berlin zu dem werden soll, was es faktisch schon ist: eine Fahrradstadt. Denn der Fahrradverkehr ist in zehn Jahren um 36 Prozent gestiegen – das besagen die aktuellsten offiziellen Zahlen aus dem Jahr 2016. Einer Umfrage der Berliner Morgenpost zufolge steigt täglich mehr als eine halbe Million Menschen in der Stadt aufs Rad.

Wohl auch um zu zeigen, dass Berlin nun endlich die Infrastruktur baut, die eine Fahrradstadt dringend benötigt, vergab Ingmar Streese, Staatssekretär für Verkehr, am Sonnabend auf der Velo Berlin die „FahrradStadtBerlin“-Preise. Die sollen eine Anerkennung für „Verdienste um die Förderung des Radverkehrs in Berlin“ sein. Sie gingen an die Deutsche Post, für ihren Einsatz von Rädern, E-Bikes und Lastenrädern bei der Lieferung, an einen Blogger, der sich für die gewerbliche und private Nutzung von Cargo-Bikes einsetzt und an die Bezirke Spandau und Lichtenberg, für den Aufbau des kommunalen und kostenfreien Lastenradverleihs „fLotte-kommunal“.

Besucher kritisieren Verkehrspolitik

„Der Erfolg der Velo Berlin zeigt doch schon, welchen Stellenwert das Rad in Berlin inzwischen hat“, sagt Staatssekretär Streese. Dass die Stadt allerdings mit der Umsetzung des Mobiliätsgesetzes und mit dem Ausbau von Radstrecken hinterherhinkt, dafür musste sich Streese am Sonnabend bei einem Streitgespräch vor dem Fahrradaktivisten Heinrich Strößenreuther rechtfertigen. Und wer sich bei den Messe-Besuchern umhört, der vernimmt auch dort lautstarke Kritik an der Verkehrspolitik.

„Berlin eine Fahrradstadt? – das ist ein Witz“, sagt Oliver Grunow aus Reinickendorf. Auf seinem Weg zur Arbeit, so erzählt er, komme er an drei lebensgefährlichen Kreuzungen vorbei. „Es muss noch so viel gebaut und investiert werden, bis Berlin seinem Anspruch gerecht wird“, sagt Grunow. Auch Jeanette Hinz sieht das so. „Aber die Fahrradstadt muss auch in den Köpfen stattfinden. Die Leute müssen mehr aufeinander achten auf der Straße. Das gilt für alle, auch für Radfahrer“, sagt Hinz.

Auch sie fährt täglich zur Arbeit mit dem Fahrrad und kommt jährlich zur Velo Berlin. An einem Stand probiert sie ein handgefertigtes Rad von einem kleinen Start-Up aus Heidelberg aus. Es ist aus Furnierholz. Preis: ab 6500 Euro aufwärts. Sie komme ja vor allem wegen der Atmosphäre auf die Fahrradmesse, sagt Hinz.