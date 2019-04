The Kelly Family live in Berlin 2019 – Alle Infos zum Konzert

The Kelly Family spielt am 1. Juni in der Waldbühne

Die Kelly Family spielt am 1. Juni ein Konzert in der Waldbühne. Alle Infos zum Konzert, Tickets & Show.

Waldbühne The Kelly Family live in Berlin – Alle Infos zum Konzert

Die Kelly Family wird auch 2019 wieder auf Tour gehen und im Sommer fünf exklusive Open-Air-Konzerte an ausgewählten Locations in Deutschland spielen. Unter dem Titel „We Give Love“ steht die Band am 1. Juni in Berlin auf der Bühne und will ihren Berliner Fans ein besonderes Erlebnis bieten.

Die Open-Air-Tour ist ein Zusatz zu ihrer ausverkauften Comeback-Tour „We Got Love 2017/2018“. "Mit diesen Konzerten wollen wir uns noch einmal auf ganz besondere Art bei unserem Publikum bedanken für all diese unglaubliche Treue und Unterstützung. Wir freuen uns riesig darauf!“, erklärt The Kelly Family die Fortsetzung der Tour in 2019.

Was können Besucher von dem Konzert der Kelly Family erwarten?

Neben einem stimmungsvollem Bühnenprogramm und jeder Menge Hits wie „Who’ll come with me“, „An Angel“ und „I can’t help myself“ sowie Fan Favourits wie „No Lies“ und „When I was in town“ dürfen sich Konzertbesucher auf 90er-Jahre Feelings pur einstellen. „Was wir auf dieser Tour erlebt haben, war einfach einmalig. Fans von jung bis alt, Eltern mit ihren Kindern, aber auch unglaublich viele neu gewonnene Fans – sie alle haben mit uns Abend für Abend das Leben und die Musik zelebriert", so die Kelly Family zu ihrer Comeback-Tour.

Wo spielt die Kelly Family?

Das Open-Air-Konzert der Kelly Family findet in der Waldbühne (Glockenturmstraße 1, 14053 Berlin) statt. Die Freilichtbühne bietet Platz für etwa 22.000 Zuschauer.

Foto: Manuel Vaca

Gibt es noch Tickets für das Konzert?

Ja, für das Berlin-Konzert der Kelly Family in der Waldbühne sind noch Karten ab 41 Euro erhältlich. Die Tickets sind auf der Internetseite der Veranstalter im Vorverkauf erhältlich.

Wann geht es los?

Der Einlass startet am Sonnabend (1. Juni) um 17.30 Uhr. Das Konzert beginnt gegen 19.30 Uhr.

Foto: imago stock&people / imago/BRIGANI-ART

Welche Songs wird die Kelly Family spielen?

Natürlich kann die Setlist beim Konzert in der Waldbühne davon abweichen, aber diese Songs spielte die Band bei ihrem letztjährigen Konzert in Rotterdam:

I Can't Stop the Love Why Why Why First Time Imagine Because It's Love Come Back to Me We Got Love Red Shoes No Lies An Angel The Bonnie Banks o' Loch Lomond When I Was in Town Hecho La Ronda Une Famille C'est Une Chanson Swing Low When the Boys Come Into Town Nanana Keep on Singing Father's Nose Please Don't Go Drum Solo Fell in Love With an Alien I Can't Help Myself The Wolf Cover the Road Only Our Rivers Run Free Dan O'Feefes Wearing of the Green Who'll Come With Me

Zugabe:

Good Neighbor Take My Hand Brothers & Sisters

Wie wird das Wetter?

>>>Hier finden Sie das aktuelle Wetter für Berlin<<<

Wie komme ich am besten zur Waldbühne?

Fans der Kelly Family, die das Konzert besuchen wollen, sollten ihren Wagen am besten stehenlassen: Es gibt nur eine begrenzte Anzahl von Parkplätzen rund um die Waldbühne. Abgesehen davon können bei der Abfahrt nach dem Konzert lange Wartezeiten entstehen. Auch wer von außerhalb kommt, sollte das Auto besser am Stadtrand oder in der Innenstadt parken und auf U-Bahn (U2, Haltestelle Olympiastadion), Bus (M49 oder 218, Haltestelle Ragniter Allee bzw. Scholzplatz) oder S-Bahn (S5, Haltestelle Pichelsberg) umsteigen.

Was darf mit in die Waldbühne?

Erlaubt ist ein alkoholfreies Getränk pro Person in Plastikflasche oder Tetra-Pak bis maximal 0,5 Liter. Außerdem Sitzkissen und Decken und Tasche oder Rucksack bis zu einer Größe von DIN A4 (20x30 Zentimeter). Das Mitführen von notwendigen medizinischen Geräten und Arzneimitteln ist mit entsprechenden Nachweis über den Rollstuhlfahrer-Eingang (rechts vom Haupteingang) möglich. Nicht erlaubt sind Taschen und Rucksäcke größer als DIN A4, Sperrige Gegenstände jeglicher Art wie Koffer, Körbe, Helme, Kinderwagen, Stockschirme, Selfie-Sticks und ähnliches, Speisen und Snacks und technische Geräte wie Notebooks, Tablets, Video-, Foto und Tonaufzeichnungsgeräten mit Ausnahme von Mobiltelefonen.

Hier finden Sie weitere Informationen zu den Einlassbestimmungen der Waldbühne und Hinweise zu den Einlasskontrollen beim Kelly Family-Konzert.

The Kelly Family live in Berlin, Sonnabend, 1. Juni 2019, Einlass ab 17.30 Uhr, Konzertbeginn 19:30 Uhr, Waldbühne, Glockenturmstraße 1, 14053 Berlin