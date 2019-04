AfD-Landeschef Kalbitz ruft zu Geschlossenheit auf

Falkensee. Kurz vor der Vorstandswahl der AfD Brandenburg hat Landeschef Andreas Kalbitz die Partei im Wahljahr zu Geschlossenheit aufgerufen. "Es geht um unsere gemeinsame Sache", sagte Kalbitz am Samstag beim Landesparteitag in Falkensee (Kreis Havelland). "Bedenkt das bei jeder Entscheidung!" Er räumte ein Kommunikationsdefizit des Vorstands ein. Kalbitz hat einen Gegenkandidaten: Der Bundestagsabgeordnete Norbert Kleinwächter kritisierte den Landeschef. Er habe den Eindruck, "dass Meinungen unter den Tisch fallen", sagte er. Am 1. September wird in Brandenburg ein neuer Landtag gewählt. Die AfD will stärkste politische Kraft werden.

Kleinwächter monierte auch, dass Kalbitz im vergangenen Jahr an einer Kundgebung in Chemnitz teilgenommen hatte. Die AfD-Landesverbände Brandenburg, Sachsen und Thüringen sowie die islamfeindliche Pegida-Bewegung hatten nach der Tötung eines 35-Jährigen in Chemnitz zu einem "Trauermarsch" aufgerufen. Kleinwächter sagte: "Gegen die Beschlusslage der Bundespartei marschiert da mal eben Kalbitz vor." Mehrere Delegierte reagierten daraufhin mit Buh-Rufen gegen Kleinwächter.