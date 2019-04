BR Volleys starten gegen Friedrichshafen in Final-Playoffs

Berlin. Wieder beim Erzrivalen VfB Friedrichshafen startet Titelverteidiger Berlin Volleys in die Finalserie um die deutsche Volleyball-Meisterschaft 2019. Zum siebten Mal in Folge machen die Dauerrivalen den nationalen Titel unter sich aus. Die Playoff-Serie "Best of five" beginnt am Samstag am Bodensee. Es ist das insgesamt 121. Bundesliga-Duell zwischen den BR Volleys und Friedrichshafen.

"Ich verspüre riesige Vorfreude auf mein erstes Finalduell mit dem VfB Friedrichshafen", sagte Berlins Trainer Cedric Enard. Für den Franzosen ist es gleich die erste Finalteilnahme auf seiner ersten Station in Deutschland. Berlin ist bisher neun Mal Meister, Friedrichshafen hat es auf die Rekordmarke von 13 Titeln gebracht.