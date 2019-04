Sachsen-Anhalts Parteichef bleibt Ostvertreter bei der FDP

Berlin/Halle. Sachsen-Anhalts FDP-Chef Frank Sitta vertritt weiterhin die ostdeutschen Interessen im Bundespräsidium seiner Partei. Der 40-Jährige wurde auf einem Bundesparteitag in Berlin am Freitagabend mit 88,63 Prozent der Stimmen wiedergewählt. Der Politiker aus Halle ist seit zwei Jahren als Beisitzer in dem Gremium dabei. Zuvor hatten die Delegierten in Berlin bereits Parteichef Christian Lindner mit mehr als 86 Prozent Zustimmung im Amt bestätigt.

Sitta sitzt seit dem Wiedereinzug der FDP Ende 2017 im Bundestag. Er ist Vize-Fraktionschef und spricht für die ostdeutsche Landesgruppe der Liberalen. Im Jahr 2015 hatte er als politisch relativ unerfahrener Quereinsteiger die Führung der FDP in Sachsen-Anhalt übernommen und war erst vor wenigen Wochen wiedergewählt worden.