Borgsdorf. Wegen eines Böschungsbrandes bei Borgsdorf (Landkreis Oberhavel) ist der S-Bahnverkehr der Linie 1 am Freitagnachmittag zeitweise unterbrochen worden. Anderthalb Stunden lang fuhren zwischen den S-Bahnhöfen Birkenwerder und Oranienburg keine Züge, wie ein Bahnsprecher sagte. Am frühen Freitagabend beseitigte die Feuerwehr noch Glutnester am Gleis. Wie viele Kräfte im Einsatz waren, war zunächst nicht bekannt.

( dpa )