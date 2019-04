Prügelattacke und eingetretene Tür: Betrunkener rastet aus

Brandenburg/Havel. Gefährliche Körperverletzung und eine eingetretene Tür - ein 26-jähriger Betrunkener hat die Polizei in Brandenburg/Havel auf Trab gehalten. Am Donnerstagabend schlug und trat der Betrunkene einem Mann gegen den Kopf, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Das 33-jährige Opfer verlor das Bewusstsein und wurde von Rettungskräften ins Krankenhaus gebracht, der Angreifer flüchtete. Der Attacke in einem Park der St. Annen-Promenade war ein Streit zwischen zwei Gruppen, zu denen Angreifer und Opfer gehörten, vorausgegangen.

Später randalierte der Mann nach Polizeiangaben mit 1,77 Promille und vermutlich unter Drogen in seinem Wohnhaus in der Wilhelmsdorfer Straße. Als er sich weigerte einem Platzverweis nachzukommen, nahmen die Beamten ihn fest. Auf dem Polizeirevier versuchte der Mann sich selbst zu verletzen und wurde auf ärztlichen Rat hin in ein Krankenhaus gebracht.