Taxifahren könnte in Berlin teurer werden

Berlin. Taxifahren in Berlin könnte in diesem Jahr teurer werden. Hintergrund sind Forderungen des Taxigewerbes. Eine formelle Anhörung zur Änderung der Taxitarifänderung wurde den Verbänden im Gespräch für Mai in Aussicht gestellt, wie die Senatsverwaltung für Verkehr am Freitag mitteilte. Der Senat entscheidet dann später über eine mögliche Tarifänderung. Ein Senatsbeschluss vor der Sommerpause sei nicht ausgeschlossen, hieß es von der Senatsverwaltung weiter. Zuerst hatte die "Berliner Morgenpost" (Freitag) berichtet.

Die Innung des Berliner Taxigewerbes teilte auf Anfrage mit, dass eine Erhöhung des Kilometerpreises um circa acht Prozent gefordert werde. Die Taxifahrer begründen das vor allem mit dem gestiegenen Mindestlohn. Zuletzt waren die Taxipreise in der Hauptstadt im Jahre 2015 erhöht worden.