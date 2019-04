Erst Sonne, dann Regen: In Berlin wird es etwas kühler

Ab Freitagnachmittag sind in Berlin und Brandenburg Regenwolken in Sicht. Am Abend kann es auch Starkregen und Sturmböen geben.

Potsdam. Nach einem sonnigen Vormittag sind ab Freitagnachmittag in Berlin und Brandenburg Regenwolken in Sicht. „Die werden zumindest dafür sorgen, dass die Erde oberflächlich nass wird und die Waldbrandgefahr reduziert wird“, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdiensts.

Am Abend könnte es örtlich auch Starkregen und Sturmböen geben. Die Tageshöchsttemperaturen liegen laut dem Wetterdienst in der Region erneut bei Werten um die 27 Grad. In der Nacht zu Sonnabend soll es dann regnen und die Temperaturen auf Werte zwischen 11 und 8 Grad zurückgehen.

Feuerwehr war zuletzt wegen Waldbränden viel im Einsatz

Feuerwehren hatten in den vergangenen Tagen bereits alle Hände voll zu tun. Die Waldbrandgefahr in Brandenburg ist schon im April extrem hoch. Durch die Trockenheit ist das Risiko gestiegen. Brandenburg gilt grundsätzlich als das am stärksten durch Waldbrand gefährdete Bundesland in Deutschland. Der Boden ist dort vielerorts besonders sandig und es gibt einen hohen Anteil von Kiefernwäldern. Im vergangenen Jahr hatte es in Brandenburg wegen der langen Trockenheit viele große Brände gegeben. Seit Jahresanfang waren es bereits rund 20.