AfD-Landesparteitag mit Vorstandswahlen und Wahlprogramm

Falkensee. Auf einem dreitägigen Landesparteitag will die brandenburgische AfD ihr Wahlprogramm für die Landtagswahl im Herbst beschließen. Zudem stehen turnusmäßig Vorstandswahlen an. Dabei will der Landesvorsitzende Andreas Kalbitz erneut antreten, wie Parteisprecher Detlev Frye ankündigte. Auch seine Stellvertreterin Birgit Bessin stelle sich der Wiederwahl. Der Parteitag beginnt heute in Falkensee (Havelland).

Die Vorstandswahlen sind für Samstag geplant. Anschließend sollen die Mitglieder über den vom Vorstand vorgelegten Entwurf des Landtagswahlprogramms beraten. Angesichts von Werten um 20 Prozent in jüngsten Umfragen rechnet sich die Brandenburger AfD gute Chancen bei der Wahl am 1. September aus.