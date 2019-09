Taxis in Berlin werden teurer: Senat genehmigt höhere Preise

Die zuletzt 2015 angehobenen Preise sollen um acht Prozent steigen. Der Senat will dies am Dienstag beschließen.

Berlin. Taxifahren wird in Berlin schon bald teurer. Die zuletzt 2015 angehobenen Preise werden voraussichtlich um mindestens acht Prozent steigen. Wie "Bild" und "B.Z." berichten, will der Senat die höheren Preise für die etwa 8135 Taxen in der Hauptstadt am heutigen Dienstag beschließen.

Beim Berliner Taxigewerbe wird auf den Beschluss sehnlichst gewartet. Mit Verweis auf steigende Kosten hatte die Branchenverbände bereits vor gut einem Jahr beim Senat eine Anhebung der Taxitarife beantragt. „Vor allem der zwischenzeitlich erhöhte Mindestlohn, aber auch die wachsende Konkurrenz von Uber und Co. machen unseren Gewerbe schwer zu schaffen“, sagte Detlev Freutel, Vorstandschef des Taxiverbandes Berlin, Brandenburg e.V.

In den vergangenen Monaten seien zudem die Kraftstoffpreise und die Werkstattkosten nochmals gestiegen. Obwohl das Taxigewerbe privat organisiert ist, gehört es zum öffentlichen Nahverkehr. Preise werden daher nicht nach Angebot und Nachfrage frei verhandelt, sondern von den Kommunen in Verordnungen bindend festgelegt. Im Gegenzug sind die Taxiunternehmen verpflichtet, ihre Dienste im gesamten Stadtgebiet und zu jeder Tageszeit anzubieten.

Taxi-Preise steigen - Kurzstrecke soll bald sechs Euro kosten

Laut neuer Preistabelle soll sich eine Taxifahrt in Berlin auf den ersten sieben Kilometern auf 2,30 Euro verteuern. Für jeden weiteren Kilometer sollen dann 1,65 Euro statt derzeit 1,50 Euro berechnet werden. Der vor allem bei Touristen beliebte Winkemann-Tarif für eine Kurzstrecke von maximal zwei Kilometern soll künftig sechs statt fünf Euro kosten.

Die Einschaltgebühr, die das Taxameter dem Fahrgast gleich beim Einsteigen anzeigt, soll hingegen mit 3,90 Euro konstant bleiben. Unterm Strich würde das bedeuten, dass die etwa die rund acht Kilometer lange Fahrt vom Bahnhof Zoo zum Flughafen Tegel künftig 21 Euro statt derzeit 19,40 Euro kostet (plus acht Prozent).

Preise für Taxifahrten in Berlin stiegen zuletzt 2015

Die Taxipreise waren zuletzt im Juni 2015 angehoben worden, um bis zu 25 Prozent. Damals hatten die Verbände auch den Senat für den Kostenanstieg mitverantwortlich gemacht. So seien wegen des schlechten Zustands vieler Straßen auch die Reparaturkosten stark angestiegen, klagte der Landesverband von Taxi Deutschland.

Zusätzlich verschärft hat sich die wirtschaftliche Lage durch die wachsende Konkurrenz privater Fahrdienste wie Uber sowie Sharing-Angeboten wie Clever Shuttle. Zuletzt hatten die Taxifahrer mit einem Aktionstag am 10. April gegen die von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) vorangetriebenen rechtlichen Erleichterungen für Taxi-Konkurrenten protestiert.