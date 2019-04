Union-Torwart Gikiewicz fordert mehr Einsatz

Berlin (dpa/bb) – Der 1. FC Union setzt beim Gipfeltreffen gegen den Hamburger SV zumindest auf kleine Überraschungen und macht für Spione die Schotten dicht. Seit Donnerstag trainieren die Berliner für das richtungsweisende Heimspiel am Sonntag (13.30 Uhr) im ausverkauften Stadion "An der Alten Försterei" geheim. "Wenn wir am Sonntag verlieren, ist das mit dem zweiten Platz vorbei. Dann ist nur noch der dritte Platz möglich. Am Sonntag ist es gegen Hamburg ein Finale für uns", sagte Torwart Rafal Gikiewicz.

Nach dem Rückfall in der Zweitliga-Tabelle auf Position vier fordert Gikiewicz von seinen Mitspielern und sich selbst noch mehr Einsatz im Aufstiegsrennen. "Wir können immer von Pech und Glück oder einem schlechten Platz reden. Wir müssen aber besser spielen", betonte der Keeper: "Fürth hat mehr als wir gezeigt, aber wir haben größere Ziele als der Gegner. Wir müssen mehr laufen und mehr kämpfen."

Das jüngste 1:1 des Berliner Fußball-Zweitligisten bei Greuther Fürth bedeutete das fünfte sieglose Spiel in Folge. Das ist unter Trainer Urs Fischer die längste Negativserie. Der SC Paderborn hat die Köpenicker dadurch vom dritten auf den vierten Platz verdrängt. Mit dem 1. FC Heidenheim sitzt Union ein weiterer Konkurrent im Nacken.

"Nach fünf sieglosen Spielen war die Stimmung schon mal besser. Aber wir wissen auch, dass am Sonntag ein ganz wichtiges Spiel auf uns zukommt", sagte Innenverteidiger Marvin Friedrich und versprach: "Wir werden alles reinwerfen, der HSV auch. Es wird auf jeden Fall ein sehr interessantes Spiel. Wir spielen zu Hause. Wir wollen gewinnen. Ganz klar."