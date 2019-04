Treptow-Köpenick: Adlershof wächst weiter

Berlin. Der Technologiestandort Adlershof ist im vergangenen Jahr erneut gewachsen. Ende 2018 waren auf dem Areal im Südosten Berlins 1144 Unternehmen und wissenschaftlichen Einrichtungen tätig. Die Umsätze und Haushaltsmittel der ansässigen Firmen und Institute wuchsen um 12,2 Prozent auf 2,32 Milliarden Euro. In dem Entwicklungsgebiet in Adlershof waren Endes des vergangenen Jahres 19.400 Menschen tätig. Ein Jahr zuvor lag die Zahl der Beschäftigten noch bei rund 18.000.

„Adlershof ist 2018 doppelt so stark gewachsen wie China“, sagte der Geschäftsführer der Wista Management GmbH, Roland Sillmann, am Donnerstag. Die Wista ist für Entwicklung und Verwaltung der Flächen in Adlershof zuständig. Der Erfolg sei aber nicht in die Wiege gelegt worden, betonte er. Die langfristig angelegte städtebauliche Planung und die Unterstützung der Politik hätten den Weg dorthin geebnet, erklärte er.

Durch Adlershof entstehen 29.000 Jobs in Berlin

Adlershof sei ein gelungenes Beispiel, wenn es um die Vernetzung von Unternehmen mit der Wissenschaft gehe, sagte Barbro Dreher (Grüne), Staatssekretärin in der Senatsverwaltung für Wirtschaft.

Nach Adlershof waren zwischen 2008 und 2017 rund 1,1 Milliarden Euro Fördermittel von Bund, Land und der Europäischen Union geflossen. 2017 seien es noch 109 Millionen Euro gewesen. Demgegenüber standen Steuerzahlungen der Unternehmen und Einrichtungen am Standort in Höhe von rund 400 Millionen Euro.

Auch die Bedeutung des Technologieparks Adlershof für die übrige Wirtschaft in Berlin habe zugenommen, sagte Sillmann. Laut einer Auswertung der DIW Econ, dem Consulting-Unternehmen des DIW Berlin, würden durch jeden in Adlershof geschaffenen Arbeitsplatz 1,6 weitere Jobs in Berlin entstehen. Adlershof löse für die deutsche Hauptstadt somit derzeit einen Gesamtbeschäftigungseffekt von rund 29.000 Personen aus.