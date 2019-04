Oralsex in einer Berliner S-Bahn: 7500 Euro Strafe für Pärchen

Ein Mann und eine Frau hatten öffentlich in einer S-Bahn Oralsex - mitten am Tag. Jetzt wurden sie verurteilt.

Kriminalität 7500 Euro Strafe für Oralsex in Berliner S-Bahn

Berlin. Für öffentlichen Oralsex zur Mittagszeit in einer Berliner S-Bahn müssen ein Mann und eine Frau 7500 Euro Strafe bezahlen. Das Berliner Amtsgericht verhängte bereits am 10. April das Urteil wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses, wie ein Gerichtssprecher am Donnerstag sagte. Die "Bild" und die "B.Z." hatten darüber berichtet.

Die 37-jährige Frau muss demnach 3900 Euro bezahlen, der 39-jährige Mann 3600 Euro. Der Vorfall ereignete sich an einem Sonntag im April vor einem Jahr. Auf der S-Bahnstrecke in der Berliner Innenstadt kam es zu dem Oralsex zwischen der Frau und dem Mann, wie die Bundespolizei damals mitteilte.

Fahrgäste, darunter auch Kinder, hätten das Geschehen ungehindert beobachten können. Zeugen mischten sich ein. Es kam zu einem heftigen Streit mit Handgreiflichkeiten. Schließlich zog ein Fahrgast die Notbremse. Polizisten nahmen das Paar fest.