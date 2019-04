Ein Feuerwehrauto steht in Berlin bei einer Informationsveranstaltung.

Brände Drei Autos in Berlin-Prenzlauer Berg ausgebrannt

Berlin. Drei Autos sind in Berlin-Prenzlauer Berg in Flammen aufgegangen. Die im Gleimtunnel geparkten Fahrzeuge brannten am frühen Donnerstagmorgen vollständig aus, wie die Feuerwehr mitteilte. Menschen wurden demnach keine verletzt. Die Feuerwehr war mit sechs Kräften im Einsatz. Die Brandursache war zunächst nicht bekannt. Laut Polizei ermittelt ein Brandkommissariat.