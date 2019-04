Beim eigenen Kind ist man viel ängstlicher als bei fremden, hat Nicole Meizenbach (30), Einsatzleiterin in der Kinderintensivpflege, erfahren, als am Karfreitag um 9.05 Uhr ihre erste Tochter Aline zur Welt kam. Sie und ihr Mann Alexander Arndt (30, Ingenieur für Gebäudetechnik) aus Weißensee waren froh, dass das Team in der Caritas-Klinik Maria Heimsuchung in Pankow sie so gut betreut hat. Aline wurde mit 3030 Gramm und 49 Zentimetern geboren.

( BM )