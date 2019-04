Pro-Kopf-Einkommen in Berlin steigen nur sehr langsam

In Deutschland gibt es nach wie vor ein riesiges Wohlstandsgefälle zwischen den Regionen. Das ist das Ergebnis einer neuen Studie des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) der gewerkschaftlichen Hans-Böckler-Stiftung.

Die reichste Großstadt war der Studie zufolge nach wie vor München mit einem Pro-Kopf-Einkommen von 29 685 Euro. Mit deutlichem Abstand folgten Stuttgart (25 012 Euro), Düsseldorf (24 882 Euro) und Hamburg (24 421 Euro). Deutlich schlechter schnitten Berlin (19 719 Euro), Leipzig (17 770 Euro) und Duisburg (16 881 Euro) ab.

Berlin nur mit 1,3 Prozent Zuwachs

Berlin ist laut der Studie die einzige Region im Osten, in der die realen Pro-Kopf-Einkommen seit dem Jahr 2000 um weniger als fünf Prozent angestiegen sind. In der Hauptstadt lag der Zuwachs nur bei 1,3 Prozent. Zum Vergleich: In Dresden stieg das verfügbare Einkommen seit der Jahrtausendwende um 5,6 Prozent auf ein verfügbares Einkommen von nunmehr 18.922 Euro. In Leipzig lag der Zuwachs bei 5,4 Prozent, im Landkreis Leipzig gar bei 21 Prozent. Als verfügbares Einkommen wir laut Statistischem Bundesamt das Einkommen bezeichnet, das private Haushalte nach Abzug der Einkommen- und Vermögensteuern sowie der Sozialbeiträge für Konsum- und Sparzwecke verwenden können.

Der bundesweit wohlhabendste Landkreis ist laut der Studie Starnberg in Oberbayern mit einem verfügbaren Pro-Kopf-Einkommen von 34 987 Euro. Das ist mehr doppelt so viel wie in Gelsenkirchen. Die Stadt in Nordrhein-Westfalen bildete mit 16 203 Euro pro Kopf das Schlusslicht im Einkommens-Ranking.

Ruhrgebiet und weite Teile des Ostens abgehängt

Städte und Kreise mit besonders niedrigem Einkommen finden sich laut Studie in weiten Teilen des Ruhrgebiets, des Saarlands und Niedersachsens zu finden. Doch vor allem Ostdeutschland liege auch 30 Jahre nach der Wende weiterhin deutlich hinter dem restlichen Bundesgebiet, berichteten die Forscher. In nur 6 von 77 Ost-Kreisen und kreisfreien Städten überschritt das Einkommen pro Kopf die Marke von 20 000 Euro, während im Westen 284 von 324 Kreisen und Städten darüber lagen.

Insgesamt lagen die Einkommen in den 15 größten Städten nach Angaben der Forscher nach wie vor etwas über dem Bundesdurchschnitt. Das Wachstum fiel in den Jahren zwischen 2000 und 2016 dort allerdings deutlich schwächer aus als in der Bundesrepublik insgesamt. In Essen und Nürnberg sei das verfügbare Pro-Kopf-Einkommen sogar gesunken. Insgesamt beobachteten die Forscher eine negative Einkommensentwicklung in 33 der 401 untersuchten Kreise und Städte.

Foto: WSI