Wald-Ökologe: Nur Vielfalt im Wald kann vor Bränden schützen

Deutlich sichtbar sind verbrannte und noch grüne Kiefern eines Waldes nahe der Bundesstraße 102 in Treuenbrietzen.

Eberswalde. Der Wald der Zukunft muss aus Sicht eines Waldexperten vielfältig sein, um Waldbränden Paroli bieten zu können. Strukturreiche Laubwälder mit verschiedenen Baumarten brennen nicht so schnell und trocknen nicht so stark aus wie reine Nadelwälder, wie der Naturwissenschaftler Pierre Ibisch von der Eberswalder Hochschule für nachhaltige Entwicklung der Deutschen Presse-Agentur sagte. "Die großflächigen Monokulturen werden mittelfristig scheitern." In Brandenburg gibt es 1,1 Millionen Hektar Wald. Fast drei von vier Bäumen - 72 Prozent - sind laut dem letztem Waldzustandsbericht Kiefern.

Quasi in einem Freilandlabor beobachteten Wissenschaftler derzeit auf einem 28 Hektar großen Areal in Treuenbrietzen (Potsdam-Mittelmark), wie sich das Waldstück nach einem Feuer entwickelt, sagte Ibisch. Der Natur müsse Zeit gelassen werden, sich selbst zu heilen. So rät er etwa, verkohlte Bäume entgegen der oft üblichen Praxis nicht zu räumen: Sie unterstützten die Wasserspeicherung und spendeten Kühle.