Polizist bei Verkehrskontrolle angefahren

Berlin. Ein Polizist ist am Dienstag in Berlin-Wilmersdorf angefahren worden, als er in einer verkehrsberuhigten Zone ein Auto anhalten wollte. Der 51-jährige Beamte wurde bei dem Zusammenprall über die Motorhaube hinweg auf die Fahrbahn geschleudert und am Arm verletzt, wie die Polizei am Dienstagabend berichtete. Der Mann war den Angaben zufolge in der Pfalzburger Straße zur Verkehrsüberwachung eingesetzt. Da das Auto den Angaben zufolge deutlich schneller als mit Schrittgeschwindigkeit fuhr, stellte sich der Polizist auf die Straße und forderte den Fahrer per Handzeichen zum Anhalten auf. Der 57-jährige Autofahrer fuhr jedoch mit unvermindertem Tempo auf ihn zu. Obwohl er noch auszuweichen versuchte, wurde der Polizist erfasst. Die Ermittlungen dauerten zunächst an.

( dpa )