An ein Detail werde er sich sicher erinnern, sagt Andreas Oberländer (35): Wie glücklich seine Frau Nadine (35) geschaut habe, als ihre Tochter Beatrice Emilia Eva am Gründonnerstag um 15.23 Uhr in der Caritas-Klinik Maria Heimsuchung geboren war. Das erste Kind der Unternehmensberater aus Prenzlauer Berg kam mit 3550 Gramm und 53 Zentimetern zur Welt. „Das kleine süße Ding“ hat am gleichen Tag Geburtstag wie einer seiner Opas.

( BM )