Rettungsschwimmer retten Jollenkreuzer-Besatzung

Berlin. Gleich zum Saisonstart wurde es für die Rettungsschwimmer der Deutschen-Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) ernst. Auf dem Tegeler See mussten sie am Ostermontag die Bootsbesatzung eines gekenterten Jollenkreuzers retten.

DLRG-Sprecher Felix Schönebeck schilderte den Einsatz: „Über die Leitstelle erreichte uns die Information, dass ein Segler mit seinem Jollenkreuzer gekentert war. Als wir am Einsatzort eintrafen, befanden sich alle Bootsgäste bei der noch niedrigen Temperatur im Wasser und das Boot drohte zu sinken. Gemeinsam mit anderen DLRG-Wasserrettungsstationen und dem ASB ist es uns letztlich nach stundenlangem Einsatz gelungen, sowohl alle verunfallten Personen zu bergen und zu versorgen als auch mit Hilfe von Pumpen den Jollenkreuzer vor dem Sinken zu retten und sicher in den Heimathafen zu geleiten.“

Segler fuhr sich auf Sandbank fest

Doch damit nicht genug. Die DLRG-Männer und Frauen mussten auch einen Segler, der auf einer Sandbank feststeckte, freischleppen und einen weiteren Segler, der aufgrund der geringen Wassertemperaturen sein Boot nicht mehr eigenständig aufrichten und einsteigen konnte, sicher in seinen Heimathafen begleitet.

Die DLRG-Mannschaft war am Osterwochenende in die Saison gestartet. Zusätzlich sicherten die DLRG-Wasserrettungsstationen Forsthaus, Reiswerder und Saatwinkel über die Osterfeiertage die Segelregatta „Preis der Malche“ des Tegeler Segel-Clubs e.V. ab. Die Wasserrettungsstation Forsthaus der DLRG Reinickendorf war durchgängig von Gründonnerstag bis Ostermontag in Bereitschaft. Bis zum Saisonende im Oktober wird die Station an den Wochenenden und Feiertagen sowie in den Schulferien von ehrenamtlichen Wasserrettern besetzt sein, teilte die DLRG mit.

