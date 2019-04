Dokumentation über Schlingensief wird gefördert

Berlin. Die in Berlin lebende Autorin und Regisseurin Bettina Böhler erhält bei ihrem Porträt über den 2010 gestorbenen Künstler und Regisseur Christoph Schlingensief finanzielle Unterstützung. Der Dokumentarfilm "Schlingensief - In das Schweigen hineinschreien" wird mit 200 000 Euro gefördert, wie Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) am Dienstag in Berlin bekanntgab. Insgesamt entschied die Jury über 1,12 Millionen Euro Förderung für acht Filme und vier Stoffentwicklungen. Darunter ist auch die Produktion "Chaos Computer Film" von Tanja Schwerdorf und Klaus Maeck, die die Geschichte des deutschen Hacker-Vereins erzählen wollen.

