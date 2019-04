Hinhören und aufnehmen: Nachtigall-Gesänge gesucht

Berlin. Singt die Nachtigall in Dialekten? Diese Frage wollen Wissenschaftler des Berliner Naturkundemuseums mit Hilfe von Bürgern aus ganz Deutschland enträtseln. Das teilte das Museum am Dienstag in Berlin mit. Interessenten sind nun eingeladen, den Gesang der Vögel in ihrer Umgebung aufzunehmen und mit einer kostenlosen App "Naturblick" an die Datenbank des Projekts "Forschungsfall Nachtigall" zu leiten.

Bereits im Frühjahr 2018 haben mehr als 1100 Berliner die Liebeslieder der Hauptstadt-Nachtigallen dokumentiert. Die Auswertung habe gezeigt, dass die Vögel komplexer singen als gedacht, sagte eine Mitarbeiterin des Museums. Jetzt gehe es darum zu verstehen, ob auch Nachtigallen in anderen Regionen über ein ebenso vielseitiges Repertoire verfügten. Die Forscher planen auch Treffen zum Phänomen Nachtigall. Den Auftakt zum Projekt macht die "NachtiGala" an diesem Freitag im Museum für Naturkunde.