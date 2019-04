Rallye-Legende Heidi Hetzer mit 81 Jahren in Berlin gestorben

Berlin. „Ich lebe nicht mehr, aber ich habe gelebt“, ein Zitat von Johann Wolfgang von Goethe steht als letzter Eintrag auf ihrer Homepage: Die Berliner Legende, Rallye-Fahrerin und Wohltäterin Heidi Hetzer ist tot. Sie sei über die Ostertage gestorben, teilten ihr Sohn und ihre Tochter am Dienstag mit. "Sie war zuhause in ihrer Wohnung in Berlin, als es geschah." Die genaue Todesursache sei noch nicht bekannt, aber es deute alles auf Altersschwäche oder einen Unfall hin, teilten Hetzers Kinder weiter mit. Möglich sei ein Herzinfarkt oder Schlaganfall.

"Die Umstände ihres Todes sind auch lange nicht so wichtig wie die Ihres Lebens. Sie hat bewusst und öffentlich gelebt, so als wäre jeder Tag ihr letzter. Sie hat verstanden - und auch oft gesagt - dass jeder Tag ein Geschenk ist. Bis zuletzt hatte sie eine Offenheit, eine Neugier auf das Fremde, und einen unerschütterlichen Glauben an das Gute im Menschen. Ihre Familie hatte sie sehr lieb und wird sie sehr vermissen", schreiben Tochter Marla und Sohn Dylan.

Heidi Hetzer war zuletzt im pinkfarbenen Toyota in Afrika

Heidi Hetzer war erst am 16. April von der ersten Etappe einer neuen Afrika-Reise zurück in ihre Heimatstadt gekommen. Ihr Gefährt war auf dieser letzten Tour kein Oldtimer, sondern ein Toyota Landcruiser von 1988 mit einem Motor ohne Elektronik, einem Hubdach zum Schlafen, einem Kühlschrank, Wasser und Kocher. Das Auto hatte sie in Pink bekleben lassen. Ihre Begründung war pragmatisch: „Die hässlichste Farbe für Männer, damit sie ihn mir nicht klauen – und wenn, ist er schnell wieder zu finden.“ Dennoch wurde sie am 1. April in Kapstadt überfallen und ausgeraubt. Als sie nach dem Weg fragen wollte, hatten ihr zwei Männer iPad und Bauchtasche mit Handy und Geldkarten gestohlen.

Heidi Hetzer - Ihr Leben in Daten

1953 nahm die Motorsport-Legende erstmals an einer Rallye um die Müggelberge teil

Heidi Hetzer hat mit ihren zahlreichen Wettfahrten mehr als 150 Preise gewonnen

1954 erlernte Heidi Hetzer den Beruf der Kfz-Mechanikerin im Familienbetrieb

1969 übernahm sie mit 31 Jahren das Familienunternehmen in Charlottenburg

Das Opel-Autohaus wurde zu einem der größten Autohäuser Berlins

Sie leitete das Unternehmen bis 2012

Am 27. Juli 2014 begann sie in Berlin eine Fahrt um die Erde

Am 16. April kehrte sie vom ersten Teil einer Tour aus Afrika zurück

Die Weltenbummlerin plante von November 2019 bis Mai 2020 erneut eine Reise durch Afrika

Bekanntheit erlangte sie auch durch ihr soziales Engagement

Heidi Hetzer starb am 21. April 2019 in Berlin

Heidi Hetzer - Bilder aus einem bewegten Leben

Heidi rastlos: Mit ihrem Oldtimer bereiste sie die Welt.

Heidi Hetzer 2014 vor dem Start ihrer Weltreise in Berlin. Foto: Hannibal Hanschke / dpa

Vor dem Olympiastadion hielt sie eine kurze Rede. Foto: Hannibal Hanschke / dpa

In diesem Hudson Great Eight Oldtimer mit dem Baujahr 1930 ging es um die Welt. Foto: Hannibal Hanschke (3) / dpa

Die ehemalige Rennfahrerin brauste auf einem Motorroller zum Startpunkt. Foto: Hannibal Hanschke / dpa



Niemals ohne: Die berühmte Auto-Handtaschen der Rallye-Ikone liegen im Heck des Oldtimers „Hudo“. Foto: Hannibal Hanschke / dpa

Bad in der Menge: Heidi Hetzer und ihr 25 Jahre alter Beifahrer Jordane Schönfelder, der keinen Führerschein hat. Foto: Hannibal Hanschke / dpa

Beim Herbstempfang der Berliner Morgenpost 2017 mit Dieter Puhl. Foto: Massimo Rodari

Im ZDF-Morgenmagazin mit Moderatorin Jana Pareigis. Heidi Hetzer berichtete 2017 über ihre Südafrika-Reise und sorgte mit ihrer Äußerung über "klauende Schwarze" für einen kleinen Skandal. Foto: ZDF Screenshot

2015 mit "Hudo" im kalifornischen Long Beach. Foto: Privat / picture alliance / dpa



Die Rallyefahrerin hatte neue Pläne für den kommenden Herbst

Heidi blieb nach dem Gerangel unverletzt und offenbar unerschüttert, denn nach einer Sommerpause in Berlin plante die ehemalige Opel-Händlerin eine Rückkehr nach Afrika. Ihr Ziel war von November 2019 bis Mai 2020 die afrikanischen Westküste zu erkunden. Von Angola aus wollte Hetzer dann mit ihrem Begleiter, dem Kanadier Heiko Glander, bis nach nach Marokko reisen. „Das wird schwer und gefährlich. Vielleicht scheitern wir auch“, sagte sie nach ihrer Rückkehr. Hetzer wünschte sich weiter Gesundheit: „Ich merke schon, dass mir alles etwas schwerer fällt. Aber geht nicht gibt’s nicht.“

Zuvor war sie zweieinhalb Jahre lang mit ihrem Oldtimer "Hudo", einem Hudson Greater Eight, Baujahr 1930, um die Welt gereist. Fast vier Millionen Fans verfolgten ihre Reisen und Erlebnisse über soziale Medien. Die schlagfertige Berlinerin mit Mutterwitz war immer für einen coolen Spruch zu haben. Als auf ihrer Weltreise in Laos die Bremsen nicht richtig funktionierten, kommentierte die Abenteuerin knapp: «Bin ich halt langsamer gefahren.»

Heidi Hetzer nahm an an etwa 150 Rallyes teil

Die Tochter des Berliner Unternehmers Siegfried Hetzer hatte selbst den Beruf der Kfz-Mechanikerin erlernt und in Charlottenburg eines der größten Autohäuser Berlins geleitet. 1953 nahm Heidi Hetzer erstmals an einer Rallye um die Müggelberge teil – auf einem Lambretta-Motorroller, wurde aber wegen fremder Hilfe disqualifiziert. Seither hat sie an einer großen Zahl von Wettfahrten, wie der Mille Miglia oder der Rallye Monte Carlo, unter anderem mit Oldtimern aus ihrer Sammlung, teilgenommen und mehr als 150 Preise gewonnen. Für ihr soziales Engagement wurde Hetzer vor einigen Jahren mit der Benennung einer neuentdeckten Orchideenart geehrt.

Doch die Grande Dame des Motorsports war nicht unumstritten: 2017 äußerte sie sich rassistisch über Schwarze. „Die Schwarzen klauen, wenn sie nur eine Jacke, eine olle Jacke sehen. Die klauen alles", sagte sie im ZDF-Morgenmagazin. Anschließend entschuldigte sie sich aber für diese Aussage.

Reaktionen auf den Tod von Heidi Hetzer

Auf ihrer Homepage verliehen viele Berliner am Dienstagmorgen ihrer Trauer, aber auch ihrer Wertschätzung Ausdruck: „Ich wollte es nicht glauben. Liebe Heidi, ja, du hast voll gelebt, und du warst und bist ein Vorbild. Ich bin dankbar, dass ich dir folgten durfte und dich sogar treffen konnte. Farewell. Mein herzliches Beileid, liebe Marla und Familie“, schreibt „Wilma“. Paul Maier schreibt: „Eine Sportlerin und Unternehmerin wie man sie sich vorstellte. Immer ein bisschen verrückt und manchmal auch wirklich überkandidelt, aber immer liebenswürdig. Das war auch ein Teil ihres Erfolges bis ins hohe Alter. Nun ein letztes Aufsehen um ihre Person. Heidi: Machs gut auf Deiner letzten Rallye! Gut platziert wurdest Du schon.“ Bewunderung auch von Sigrid Fuchs aus Lorch: „Ja, sie hat alles richtig gemacht! Ich hoffe für mich, mir gelingt dies auch… wenn es soweit ist.“

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) würdigte Heidi Hetzer als "eine einzigartige und sympathische Botschafterin unserer Stadt". Sie habe "volle Pulle gelebt und gearbeitet" und sich in der automobilen Männerwelt als Frau durchgesetzt. Ihre Leidenschaft sei das Autofahren gewesen. Von Anfang an, im Blaumann und mit Motoröl an den Händen, habe sie sich in der automobilen Männerwelt als Frau durchgesetzt. "Sie hat Emanzipation gelebt, ohne viel zu fragen." Auch FDP-Fraktionschef Sebastian Czaja kondolierte via Twitter.

Ruhe in Frieden, Heidi. SC pic.twitter.com/30IKNOdr0y — Sebastian Czaja (@SebCzaja) April 23, 2019

