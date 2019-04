Berliner Rallye-Legende Heidi Hetzer ist tot

Heidi Hetzer, so wie man sie in Erinnerung behalten wird.

Berlin. Die Berliner Unternehmerin und Rallye-Legende Heidi Hetzer ist laut Medienberichten gestorben. Die B.Z. hatte zuerst über den Tod der 81-Jährigen berichtet. Auf ihrem Instagram-Profil wurde in der Nacht zu Dienstag eine Schrifttafel hochgeladen. Sie trägt die Aufschrift "Ich lebe nicht mehr, aber ich habe gelebt." Laut B.Z. soll Heidi Hetzer am Ostersonntag tot in ihrer Wohnung aufgefunden worden sein. Zur Todesursache liegen noch keine Informationen vor.

Die Berliner war vor einer Woche von einer Reise durch Afrika zurückgekehrt. Am 1. April war sie dabei in Südafrika überfallen worden. Sie verlor Tablet, Handy und Kreditkarte, wie Hetzer auf Instagram schilderte. Sie wollte demnach gerade in Kapstadt in ihrem Auto nach dem Weg suchen, als sie von zwei Männern bestohlen wurde.

Die ehemalige Autohaus-Chefin war zuvor zweieinhalb Jahre mit Oldtimer "Hudo" um die Welt gereist, was viel Aufsehen erregte. Für den Herbst hatte Hetzer schon die nächste Afrika-Reise geplant, die sie über Kapstadt und Angola durch Westafrika bis nach Marokko führen sollte.