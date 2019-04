Mini-Sommer mit bis zu 26 Grad - Berlin heißer als Mallorca

Eine Deutschlandflagge weht am Strand von Arenal auf der Mallorca. Die Aufnahme ist ein Archivbild. In dieser Woche ist das Wetter in Deutschland nämlich deutlich besser als auf der Mittelmeerinsel.

Berlin. Es fühlt sich ein bisschen an wie Sommer: In Berlin und Brandenburg rechnen Meteorologen am Donnerstag mit Temperaturen von bis zu 26 Grad. Schon am Mittwoch sollen 25 Grad erreicht werden, teilte der Deutsche Wetterdienst am Ostermontag mit. Die Sonne zeigt sich auch weiterhin die meiste Zeit, es bleibt überwiegend trocken. Am Dienstag könnte es Sturmböen von bis zu 70 Kilometer pro Stunde geben.

Das Wetter zeigte sich am Osterwochenende in der Hauptstadtregion von der besten Seite. Am Ostermontag kletterten die Temperaturen auf 22 Grad. Die Wetterexperten rechneten am Mittag und Nachmittag mit viel Sonnenschein. Am Nachmittag und frühen Abend waren Windböen möglich. Das Wetter ist somit in Berlin deutlich besser als auf der Mittelmeerinsel Mallorca. Dort wurden am Ostermontag bei zeitweisem Regen nur 16 Grad erreicht.

Auch am Donnerstag können Berliner und Brandenburger zu Hause besseres Wetter genießen als Mallorca-Urlauber: Dann sollen in Berlin und Brandenburg bis zu 26 Grad erreicht werden - auf Mallorca nur bis zu 21 Grad, dort zudem bei Regen, während in Berlin die Sonne scheint.

Feuerwehr warnt vor Bränden aufgrund der Trockenheit

Die Sonne lockt zurzeit viele Berliner in die Parks und Wälder der Stadt - die Feuerwehr warnt deshalb weiterhin vor Bränden. Auch in den kommenden Tagen solle angesichts der hohen Brandgefahr vorsichtig mit Feuer beim Grillen umgegangen werden, sagte ein Sprecher am Montag. Berlin blieb am Osterwochenende von Waldbränden weitgehend verschont.

An drei Orten der Stadt galt laut Waldbrandgefahrenindex des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sehr hohe Waldbrandgefahr: In dem Waldstück Kaniswall im Südosten von Treptow-Köpenick gilt bis Mittwoch die höchste Gefahrenstufe. Auch im Bereich der Wettermessstationen Buch und Marzahn herrschte laut DWD von Montag bis Mittwoch die höchste Stufe.

Weggeworfene Zigarettenstummel können gefährlich sein

Der Feuerwehrsprecher mahnte nicht nur, beim Grillen aufzupassen. Auch weggeworfene Zigarettenstummel können gefährlich sein. Das Grillen, Rauchen und Feuermachen sei in Waldnähe das ganze Jahr über verboten. Feuer dürften nur in Abstand von mindestens 100 Metern entzündet werden.

Am Karfreitag hatte ein Wiesenstück bei Gatow gebrannt. Einen Waldbrand hatte es bereits in den Tagen davor in der Nähe des Wannseebads gegeben. Die Feuerwehr hatte ihn den Angaben zufolge jedoch schnell unter Kontrolle. In der Nacht zu Montag gab es den Angaben zufolge keine Waldbrände.