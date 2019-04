Fachkräftemangel in Berlin: Unternehmen fehlen 141.000 Fachkräfte

Der Fachkräftemangel in Berlin verschärft sich. Einer neuen Studie zufolge stieg die Lücke von 121.000 unbesetzten Stellen im Jahr 2018 auf 141.000 in diesem Jahr. Für 2030 wird sogar ein Defizit von 232.000 qualifizierten Beschäftigten prognostiziert, die in Unternehmen gebraucht werden, aber nicht zur Verfügung stehen. Das geht aus dem neuen Fachkräftemonitor der Industrie- und Handelskammer (IHK) Berlin hervor.

Demnach wird das Angebot an Fachkräften in der Hauptstadt in der nächsten Dekade deutlich sinken. 2030 werden dem Arbeitsmarkt der Prognose zufolge rund 303.000 weniger Fachleute zur Verfügung stehen als heute. Die Lage verschärft sich voraussichtlich insbesondere ab 2025 – mit dem Renteneintritt der sogenannten Babyboomer. Zu der am stärksten betroffenen Branche – 2019 ebenso wie 2030 – zählt laut Fachkräftemonitor die Dienstleistungssektor.

Besondere Lücken gibt es demnach in Büro- und Sekretariatsberufen, bei Erziehern, bei sozialen und hauswirtschaftlichen Tätigkeiten sowie der Theologie. Vom Fachkräftemangel stark betroffen sind zudem Berufe in der Unternehmensorganisation und im Personalwesen. Auch in der regelmäßig erhobenen IHK-Konjunkturumfrage macht sich der Fachkräftemangel immer stärker bemerkbar. Bei der Frage nach den Risiken für ihre wirtschaftliche Entwicklung stieg der Anteil der Unternehmen, die den Fachkräftemangel nennen, in den vergangenen Jahren kontinuierlich.

„Mittlerweile stellt der Fachkräftemangel für die Berliner Unternehmen das größte wirtschaftliche Risiko dar“, warnt die IHK. „Wir müssen uns also alle auf schwierige Zeiten einstellen“, sagte Kammerpräsidentin Beatrice Kramm mit Blick auf die neue Analyse. „Sicherlich wird uns die Digitalisierung ein Stück weit in die Hände spielen, weil einige Bedarfe durch sie gemildert werden.“ Dennoch werde der Bedarf an Experten das Angebot künftig deutlich übersteigen.

Verbände sehen auch politischen Handlungsbedarf

„Betroffenen Unternehmen kann man nur raten, frühzeitig aktiv zu werden, beispielsweise indem sie rechtzeitig in Aus- und Weiterbildung investieren“, so Kramm. Die Prognosen belegten aber auch einen Handlungsbedarf bei der Politik. „Sie muss die Rahmenbedingungen für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf verbessern. Dazu gehören zum Beispiel ausreichend gut ausgestattete Kitas mit flexiblen Öffnungszeiten.“

Auch die Unternehmensverbände Berlin-Brandenburg (UVB) hatten zuletzt von der Politik entschlosseneres Handeln gegen den Fachkräftemangel gefordert. Viele Unternehmen bemerkten das Fehlen von Spezialisten schon jetzt, so der Wirtschaftsverband. Teilweise dauere die Besetzung offener Stellen heute doppelt so lange wie noch im Jahr 2015, sagte UVB-Hauptgeschäftsführer Christian Amsinck. Allein in den hochproduktiven mathematisch-naturwissenschaftlichen Berufen fehlten den Firmen aktuell 23.000 Experten. Angesichts von Demografie und Digitalisierung werde sich der Trend verschärfen. „Der Fachkräftemangel ist kein konjunkturelles Problem, sondern ein strukturelles. Dem müssen wir rasch begegnen“, forderte Amsinck.

Als Reaktion hätten Betriebe in Berlin bereits die Zahl der angebotenen Ausbildungsplätze erhöht. Allerdings sei es nicht möglich, alle Stellen zu besetzen. Vielen jungen Menschen fehle die Ausbildungsreife. Zudem stimme in den Schulen nicht immer die Unterrichtsqualität, so Amsinck. Große Hoffnungen setzt der UVB auch in das Fachkräfte-Zuwanderungsgesetz der Bundesregierung. „Ohne qualifizierte Arbeitnehmer aus dem Ausland geht es schon lange nicht mehr“, so Amsinck.

Die FDP-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus warb dafür, auch die Attraktivität der Berufe zu steigern. Der arbeitsmarktpolitische Sprecher der Fraktion, Florian Swyter, sagte: „Neben verbesserten Arbeitsbedingungen wie Vereinbarkeit von Familie und Beruf muss auch die Wertschätzung der verschiedenen Berufsgruppen mehr in den Vordergrund gerückt werden. Dazu gehört, dass der Berliner Senat endlich mit einer verstärkten Kampagne dafür zu sorgen hat, direkt für Handwerks- und Sozialberufe oder auch das Personalwesen zu werben.“