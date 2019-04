13 000 Hektar Sielmanns Naturlandschaften in Brandenburg

Potsdam. Rund 13 000 Hektar Naturlandschaften der Sielmann-Stiftung sind in den vergangenen 20 Jahren in Brandenburg entstanden. Auf ehemaligen Truppenübungsplätzen und in Tagebaulandschaften habe sich die Natur dort ihren Raum zurückerobern können, sagte Nora Künkler, Biologin bei der Stiftung, die vor 25 Jahren von dem Naturfilmer Heinz Sielmann (1917-2006) und seiner Frau Inge (1930-2019) gegründet wurde. Fünf der "Sielmanns Naturlandschaft" genannten Standorte entstanden in Brandenburg. Die Besucher könnten hier seltene Natur genießen. Tausende Tier- und Pflanzenarten seien heimisch, viele davon stünden auf der Roten Liste der bedrohten Arten.

( dpa )