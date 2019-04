Konzert: George Ezra live in Berlin 2019 – Was Fans wissen müssen

George Ezra spielt am 6. Mai ein exklusives Konzerte in der Max-Schmeling-Halle. Alle Infos zum Konzert, Tickets & Termin.

Max-Schmeling-Halle George Ezra live in Berlin 2019 – Was Fans wissen müssen

Sein Überraschungshit "Budapest“ machte George Ezra quasi über Nacht zum Shootingstar. Das anschließende Debütalbum "Wanted On Voyage" erreichte Platz eins der britischen Charts, wurde viermal mit Platin ausgezeichnet und verkauft sich weltweit mehr als drei Millionen Mal.

Jetzt kommt der britische Singer-Songwriter, der im März die Goldene Kamera gewann, für ein exklusives Konzert nach Berlin. Am 6. Mai präsentiert Ezra seinen Berliner Fans eine Auswahl seiner bekanntesten Hits und Songs aus seinem aktuellen Album „Staying At Tamara’s” wie "Paradise", "Shotgun" und "Hold my Girl".

Wo wird George Ezra auftreten?

Das Konzert finden in der Max-Schmeling-Halle (Am Falkplatz 1, 10437 Berlin) statt.

Gibt es noch Karten?

Ja, für das Konzert von George Ezra sind noch Karten erhältlich. Die Tickets sind auf der Internetseite der Veranstalter im Vorverkauf erhältlich.

Wann geht es los?

Der Einlass startet am Montag (6. Mai) um 18.30 Uhr. Die Show beginnt gegen 20.00 Uhr.

Foto: Hannibal Hanschke / dpa

Welche Songs wird George Ezra spielen?

Natürlich kann die Setlist beim Konzert in der Max-Schmeling-Halle davon abweichen, aber diese Songs spielte George Ezra bei seinem Konzert am 23. März in Manchester:

Don't Matter Now Get Away Barcelona Pretty Shining People Listen to the Man Saviour Did You Hear the Rain? Paradise Song 6 Hold My Girl Leaving It Up to You Sugarcoat All My Love Blame It on Me Budapest

Zugabe:

Cassy O' Shotgun

Wie komme ich hin?

Die Max-Schmeling-Halle liegt im Stadtteil Stadtteil Pankow in unmittelbarer Nähe zum Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark und dem Mauerpark. Der Haupteingang befindet sich in der Verlängerung der Gaudystraße vor dem Falkplatz. Da es kaum Parkplätze in der Nähe gibt, empfiehlt sich die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Die am nächsten gelegenen Bahnhöfe sind der U-Bahnhof Eberswalder Straße (U2), und der S-Bahnhof Schönhauser Allee (S41, S42, S8, S85). Außerdem sind die Tramstationen Milastraße (M1) und Friedrich-Ludwig-Jahn Sportpark (M10) jeweils etwa 600 Meter entfernt.

Ist die Max-Schmeling-Halle barrierefrei?

Ja, ist sie. In der Max-Schmeling-Halle stehen Plätze für Rollstuhlfahrer und deren Begleiter zur Verfügung. Die Wege zu den Plätzen, zu den Gastronomieständen und zu den entsprechend ausgestatten sanitären Einrichtungen sind barrierefrei konzipiert. Je nach Veranstaltungssituation besteht die Möglichkeit, Parkplätze zu reservieren.

Weitere Informationen zu den Einlassbestimmungen in der Max-Schmeling-Halle finden Sie unter max-schmeling-halle.de.

George Ezra live in der Max-Schmeling-Halle, Montag, 6. Mai 2019, Einlass 18.30 Uhr; Konzertbeginn 20.00 Uhr; Am Falkplatz 1, 10437 Berlin