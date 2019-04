Waldbrand in Südbrandenburg

Baruth/Mark. Ein Brand in einem Waldstück im Süden Brandenburgs hat einen größeren Einsatz der Feuerwehr ausgelöst. In der Nähe des Ortsteils Dornswalde der Stadt Baruth/Mark habe ein Hektar Wald gebrannt, sagte der Waldbrandschutzbeauftragte von Brandenburg, Raimund Engel, am Samstag. Die Feuerwehr habe das Feuer unter Kontrolle. Mindestens 16 Fahrzeuge sollen im Einsatz gewesen sein. In dem Gelände unweit der Autobahn 13 besteht der Verdacht, dass dort noch Munition aus dem Zweiten Weltkrieg liegt. In diesem Jahr gab es nach Engels Angaben im Land bisher über 20 Waldbrände. Die Gefahr steigt in Brandenburg aus Sicht des Deutschen Wetterdienstes noch.

( dpa )