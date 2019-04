Kleinkind überlebt Sturz aus Fenster

Berlin. Ein 18 Monate altes Mädchen ist in Berlin-Gesundbrunnen aus dem ersten Stock auf einen Gehweg gestürzt und dabei nahezu unverletzt geblieben. Passanten riefen einen Rettungswagen, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Das Mädchen wurde sicherheitshalber zur Überwachung in ein Krankenhaus gebracht. Zu den Eltern des Kindes machte die Polizei keine Angaben. Der Unfall ereignete sich bereits am Donnerstagabend.

( dpa )