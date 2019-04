Verfolger holen auf: Union in Fürth unter Zugzwang

Berlin. Der 1. FC Union Berlin tritt am Samstag (13.00 Uhr) bei der SpVgg Greuther Fürth an. Im Hinspiel kamen die Köpenicker nach vier Unentschieden in Serie mit einem klaren 4:0-Erfolg wieder in die Erfolgsspur. Das wäre aus Sicht der Berliner wieder notwendig.

AUSGANGSLAGE: Der Tabellendritte Union steht nach der Siegflaute unter Zugzwang. Mit einem dreifachen Punktgewinn bleibt der Druck auf den Zweiten Hamburger SV hoch und der Ansturm des Vierten SC Paderborn würde vorerst abgewehrt werden.

PERSONAL: Bei Union fallen die Dauerreservisten Fabian Schönheim (Knieverletzung) und Eroll Zejnullahu (muskuläre Probleme) aus. Ein Fragezeichen steht hinter Stamm-Innenverteidiger Florian Hübner, der laut Verein in dieser Woche an einer Beinverletzung laborierte.

ZITAT: Mittelfeldspieler Robert Zulj: "Wir haben es in der eigenen Hand, seit Wochen. Das ist das Gute. Wir haben nichts zu verlieren. Normalerweise können wir befreit aufspielen. Wir stehen in der Tabelle gut da. Wir müssen einfach mutig sein."

BESONDERES: Der Unioner Zulj spielte von 2014 bis 2017 in Fürth. Bei den Franken steht dagegen seit Januar 2019 der frühere Berliner Kenny Prince Redondo unter Vertrag. Der Offensivkicker absolvierte zwischen Sommer 2015 und Dezember 2018 73 Pflichtspiele (6 Tore) für Union.