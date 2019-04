Berlin. Zwei bewaffnete Räuber haben in Berlin-Hellersdorf einen Supermarkt überfallen. Das zunächst unbekannte Duo erbeutete am späten Donnerstagabend die Einnahmen des Geschäfts in der Quedlinburger Straße, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Mit zwei Schusswaffen hatten die Männer mehrere Angestellte und die anwesenden Kunden bedroht. Eine 35 Jahre alte Angestellte erlitt einen Schock. Wie viel Beute die Räuber machten, war zunächst nicht klar.

( dpa )