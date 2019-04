10 Grad Wassertemperatur! Mutige begrüßen die Freibadsaison

Anbaden: Mutige Badegäste stürzen sich in den Wannsee

Mehrere Freibäder in Berlin haben die Saison eingeläutet. Doch das Wasser ist noch ganz schön kalt.

Berlin. Der Sprung ins kühle Nass war am Freitag trotz strahlenden Sonnenscheins nur für Hartgesottene ein Genuss. Die Wassertemperatur des Wannsees beträgt nach Angaben des Wetter-Informations-Dienst Berlin zum Start der Freibadsaison rund 10 Grad Celsius.

Schon vor Öffnung des Strandbades Wannsee bildete sich eine lange Schlange.

Foto: Katrin Lange

Das Anbaden war Karfreitag bereits am Morgen möglich. Um 7 Uhr öffnete das Sommerbad Wilmersdorf und das Kreuzberger Prinzenbad, das Strandbad Wannsee um 10 Uhr. Dort standen die Menschen schon in einer langen Schlange an.

Sommerliche Temperaturen versprechen dennoch einen Traumstart der Saison - der Deutsche Wetterdienst sagt für Karfreitag nahezu ungestörten Sonnenschein und Temperaturen von 19 bis 23 Grad vor.