Berlin. Wegen Löscharbeiten an einer Böschung ist die S-Bahn der Linie 5 am Donnerstag zwischen Lichtenberg und Wuhletal zeitweise unterbrochen worden. Ein Feuerwehrsprecher sagte, Böschungsbrände seien in der Regel klein, könnten sich aber wegen der Trockenheit rasch ausbreiten. Während der Löscharbeiten müsse der S-Bahnverkehr zur Sicherheit der Feuerwehrleute zeitweise gestoppt werden.

( dpa )