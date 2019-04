Radfahrer stößt mit Linienbus zusammen: Schwer verletzt

Falkensee. Ein Radfahrer ist in Falkensee (Landkreis Havelland) mit einem Linienbus zusammengestoßen. Offenbar übersah der 51-jährige Busfahrer den von rechts kommenden 55 Jahre alten Radfahrer, wie die Polizeidirektion West mitteilte. Nach einer ersten Versorgung am Unfallort an der Rotkehlchenstraße Ecke Trappenweg wurde der Radfahrer mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Insassen des Busses wurden nicht verletzt. Die Polizei ermittelt gegen den Busfahrer wegen fahrlässiger Körperverletzung.

( dpa )