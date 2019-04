Feuerwehreinsatz: S-Bahnverkehr der Linie S5 unterbrochen

Berlin. Der S-Bahnverkehr der Linie S5 ist seit dem frühen Donnerstagnachmittag aufgrund eines Feuerwehreinsatzes teilweise unterbrochen. Grund dafür ist ein Böschungsbrand neben der Strecke im Bereich Biesdorfer Kreuz, wie die S-Bahn Berlin gegen 14.30 Uhr mitteilte. Ob der Brand eine Folge der aktuell herrschenden Trockenheit ist, ist unklar. Eingestellt ist derzeit der Verkehr im Streckenabschnitt zwischen Lichtenberg und Mahlsdorf. Fahrgästen wird empfohlen, auf die U5 oder Busse auszuweichen.

Reisende nutzen bitte folgende Umfahrungsmöglichkeiten:

• zwischen S- und U-Bahnhof Lichtenberg und U-Bahnhof Kaulsdorf Nord die U5

• zwischen U-Bahnhof Kaulsdorf Nord und S-Bahnhof Mahlsdorf die Buslinie 197

zwischen S-Bahnhof Kaulsdorf und S-Bahnhof Mahlsdorf die Buslinie 195

Wegen der großen Trockenheit steigt die Waldbrandgefahr in Berlin und Brandenburg weiter. Die Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz weist deshalb auf Twitter aktuell darauf hin, dass in Wald und in Waldnähe Grill- und Rauchverbot gilt.

Die Waldbrandgefahr in Berlin nimmt zu! Beim Osterausflug bitte unbedingt beachten: Im Wald und in Waldnähe gilt Grill- und Rauchverbot. Wer einen Waldbrand entdeckt, sollte sofort die Feuerwehr alarmieren. @Berliner_Fw

Mehr Informationen: https://t.co/I4a5hyTfSW pic.twitter.com/7hAcClw4Oc — Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr & Klimaschutz (@SenUVKBerlin) April 18, 2019

Erst am Mittwoch ist ein Waldgebiet in der Nähe von Groß Kreutz (Kreis Potsdam-Mittelmark) in Brand geraten. Die Feuerwehr konnte den Brand eindämmen, wie ein Sprecher des Lagezentrums in Potsdam am Abend sagte. Rund 300 Quadratmeter Wald hätten Feuer gefangen.

Seit Donnerstag die höchste Gefahrenstufe

In drei südlichen Landkreisen (Dahme-Spreewald, Elbe-Elster, Oberspreewald-Lausitz) gilt seit Donnerstag die höchste Gefahrenstufe, in den übrigen Regionen die Stufe vier von fünf.

Waldbrandgefahrenstufen Brandenburg

Es sei gut möglich, dass die höchste Gefahrenstufe in weiteren Landkreisen ausgerufen werde, sagte Jens-Uwe Schade, Sprecher des Brandenburger Umweltministeriums. In vielen Städten und Gemeinden wurden die geplanten Osterfeuer wegen der hohen Waldbrandgefahr bereits abgesagt.