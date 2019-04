Auch in den Osterferien protestieren Berliner Schüler für mehr Klimaschutz. Am Klimastreik-Picknick nahmen Hunderte Jugendliche teil.

Demonstrationen Protest auch in den Ferien: Klimastreik-Picknick in Mitte

Berliner Schüler demonstrieren auch in den Osterferien für mehr Klimaschutz. "Das Sytsem muss geändert werden, nicht das Klima" - unter diesem Motto versammelten sich am Freitagmittag zahlreiche Aktivisten im Rahmen der Schülerproteste "Friday for Future. Um 12 Uhr kamen rund 400 Menschen im Invalidenpark in Mitte zusammen. Dabei wurden Reden zu klimafreundlichem Essen oder zur Erderwärmung gehalten.

Wegen des Karfreitags wurde leise demonstriert, viele der jungen Teilnehmer hatten Plakate gebastelt. So wie Angelina Zimmermann, die extra aus dem brandenburgischen Rangsdorf angereist war und ein Plakat von einem sich auflösenden Pinguin am Körper trug. "Ich konnte leider nie während der Schulzeit dabei sein, weil ich in der Prüfungsphase war. Um so schöner ist es, dass die Veranstaltung auch in den Ferien stattfindet", sagte die Schülern. Es sei wichtig, sich auch aktiv gegen die Erderwärmung einzusetzen.

Dieses Mal waren aber nicht nur Schüler vor Ort, sondern auch viele Eltern. Noch bis 14 Uhr wollten die Aktivisten im Invalidenpark für ihr Anliegen demonstrieren. Jeder, der wollte, konnte auch selbst eine Rede halten.

Am kommenden Freitag (26. April) sei erneut ein Klimastreik in dem Park vorgesehen, teilte eine Vertreterin der Organisatoren mit.

Seit Monaten streiken weltweit Schüler freitags, um auf den Klimawandel aufmerksam zu machen und die Politik zum Handeln aufzufordern. Die Aktionen laufen unter dem Motto "Fridays for Future". Ihren Ursprung hat die Bewegung in Schweden. Die Schülerin Greta Thunberg begann mit Streiks. Sie ist zur Symbolfigur der Protestwelle in vielen Ländern geworden. Kritiker bemängeln, dass die Schüler während der Schulzeit streiken. (mit dpa)